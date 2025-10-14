خبرگزاری کار ایران
به علت سکته قلبی:

احمد نصرتی راد نماینده رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی درگذشت

احمد نصرتی راد نماینده رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی درگذشت
احمد نصرتی راد نماینده مردم رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق استانداری گیلان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا از رشت،احمد نصرتی راد نماینده مردم رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به دلیل سکته قلبی در تهران دار فانی را وداع گفت.

وی سال ۱۳۸۴ معاون اداری، مالی و برنامه ریزی استاندار وقت گیلان (علی عبدالهی) بود.

احمد نصرتی‌راد دارای دکترای مدیریت بازرگانی، استاد دانشگاه آزاد و برادر دو شهید بود.

علاوه بر معاونت استانداری گیلان؛ معاونت شهرداری رشت و معاونت دانشکده شهید چمران از سمت‌های احمد نصرتی راد در طول خدمتش بود.

مراسم تشییع و خاکسپاری این نماینده ادوار رشت فردا چهارشنبه ساعت ۱۱ در باغ رضوان رشت برگزار می‌شود.

 

