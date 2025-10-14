خبرگزاری کار ایران
وزیر راه و شهرسازی:

پروژه راه آهن رشت - آستارا با سرعت در حال اجرا است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه راه آهن رشت - آستارا با سرعت در حال اجرا است، گفت: همکاری سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان روند توسعه کریدور شمال-جنوب را سرعت بخشید.

به گزارش ایلنا از آستارا،فرزانه صادق ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های های در حال اجرای آستارا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با روسیه و آذربایجان در سال‌های اخیر، زمینه ساز رشد مبادلات تجاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شده است.

وی افزود: پروژه راه‌آهن رشت-آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، با سرعت قابل توجهی در حال اجراست. تاکنون بیش از نیمی از مسیر این پروژه تملک شده و اقدامات مطالعاتی و تجهیز ناوگان نیز در حال پیگیری است.

وزیر راه ادامه داد: این پروژه که با حمایت مالی روسیه و از طریق وام تأمین شده، ظرف سه سال آینده تکمیل خواهد شد و اتصال ریلی ایران به روسیه و آذربایجان را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر موضوعات مهم این نشست، تسهیل فرایندهای گمرکی بود.

صادق بیان کرد: در جلسه‌های تخصصی گمرکی، تصمیم گرفته شد سامانه مشترک گمرکی بین سه کشور ایجاد شود تا تبادل کالا با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. همچنین کارگروهی ویژه برای رفع مشکلات رانندگان کامیون‌ها در مرزها شکل خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مسائل مربوط به صدور ویزا، بازرسی‌ها و مشکلات رفتاری در مرزها به طور جدی پیگیری می‌شود تا مشکلات کامیونداران رفع شود و جریان ترانزیت روان‌تر شود.

صادق گفت: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه همکاری‌های انرژی، شامل انتقال برق و گاز بین ایران، روسیه و آذربایجان امضا شد که زمینه تسریع در توسعه زیرساخت‌های انرژی و افزایش تبادل انرژی در منطقه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به چشم‌انداز همکاری‌های سه کشور تصریح کرد: هدف ما افزایش حجم ترانزیت کالا تا ۱۵ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۲۸ است که تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای تجاری و گمرکی است.

صادق در پایان گفت: نشست‌های سه‌جانبه و دوجانبه با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی منطقه‌ای برگزار می‌شود و امیدواریم با اجرای برنامه‌های تعیین‌شده، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در تعاملات بین ایران، روسیه و آذربایجان باشیم.

