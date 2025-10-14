خبرگزاری کار ایران
کشف شی‌ء سفالی دوران قاجار در رودسر؛ تحویل به خزانه آثار تاریخی

کشف شی‌ء سفالی دوران قاجار در رودسر؛ تحویل به خزانه آثار تاریخی
فرمانده یگان حفاظت میراث‌ استان از کشف یک شی‌ء سفالی تاریخی در حین یک عملیات تدفین در یکی از روستاهای شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش ایلنا  از رودسر،  سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: در پی اطلاع‌رسانی یکی از اهالی محلی و در جریان یک تدفین عادی در روستایی از توابع شهرستان رودسر، شی‌ای سفالی کشف شد که بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گزارش شد.

وی افزود: با حضور کارشناسان در محل و انجام بررسی‌های اولیه، این شی‌ سفالی به‌عنوان یک اثر فرهنگی متعلق به دوران متاخر اسلامی و دارای ارزش فرهنگی تشخیص داده شد.

سرهنگ امیدی‌راد با قدردانی از حس مسئولیت‌پذیری و همکاری ارزشمند فرد تحویل‌دهنده اثر، این اقدام را نمونه‌ای بارز از مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ملی دانست و تاکید کرد: میراث‌فرهنگی، هویت و سرمایه ملی ماست و حفاظت از آن تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید. از تمامی مردم فهیم و دوستدار میراث فرهنگی استان گیلان تقاضا داریم تا همچون گذشته، در حفظ، نگهداری، حراست و حفاظت از این گنجینه‌های بی‌بدیل، با یگان حفاظت استان همکاری و مشارکت فعالانه داشته باشند.

شی‌ء کشف‌شده برای انجام مطالعات تخصصی و ساماندهی به خزانه آثار تاریخی تحویل شده است.

 

انتهای پیام/
