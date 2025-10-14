جمع آوری ۵۰۰ هزار متر مکعب ماسه بادی از محورهای مواصلاتی حوزه سیستان

به گزارش ایلنا، مجید ریسباف اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی راهداران حوزه سیستان، بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب ماسه‌بادی از سطح محورهای مواصلاتی این منطقه طی شش‌ماهه نخست سال جاری جمع‌آوری شد.

وی گفت: در این عملیات، ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۵۰ نیروی راهدار به‌صورت مستمر در محورها فعالیت داشتند و نقش مؤثری در بازگشایی مسیرها ایفا کردند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در پی وقوع طوفان‌های شدید و شرایط نامساعد جوی در نیمه اول سال، حجم ماسه‌های روان در جاده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشت به‌طوری که در برخی مسیرها، تردد وسایل نقلیه با مشکلات جدی مواجه می شد.

ریسباف با بیان اینکه با توجه به شرایط دشوار جوی و شدت طوفان‌ها در این منطقه، راهداران ما با کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی توانستند محورهای مواصلاتی این حوزه را اعم از اصلی ، فرعی و روستایی بازگشایی و ایمنی تردد را برای مردم فراهم نمایند یاد آور شد: استفاده از تمام ظرفیت و بهره‌گیری از همه امکانات موجود ، کلید موفقیت در این امر مهم بوده است و اقدامات صورت‌گرفته نقش مهمی در تداوم تردد ایمن و روان در محورهای ارتباطی سیستان داشته و از بروز انسداد طولانی‌مدت در مسیرهای مواصلاتی جلوگیری کرده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان سامانه تلفنی ۱۴۱ را به عنوان ابزارهای ارتباطی شهروندان جهت اطلاع یابی از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی ، شرایط آب و هوایی ، انسداد و رخدادهای جاده ای اعلام کرد و افزود: شهروندان می توانند به صورت شبانه روزی و قبل از عزیمت به سفر از وضعیت راه ها اطلاع یابند‌.

