اعلام محورهای جشنواره ابوذر در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، مصطفی دشتی‌زاده اظهار کرد: محورهای بومی این دوره شامل «سیستان و بلوچستان پایتخت وحدت اسلامی»، «نقش رسانه در اصلاح الگوی مصرف آب و برق»، «نخستین قیام به خون‌خواهی امام حسین(ع) و میزبانی استان از زائران اربعین»، «خدمات و دستاوردهای بسیج در استان»، «نقش بانوان در رشد جامعه»، و «نقش رسانه در تأمین امنیت پایدار» است.

وی افزود: همچنین محورهای کشوری جشنواره شامل «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، «اتحاد ملی و مقاومت مردمی»، «شعار سال؛ سرمایه‌گذاری برای تولید»، «دستاوردهای انقلاب اسلامی و روایت پیشرفت»، «نقش رسانه در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت»، «تقویت امید، نشاط و همکاری» و «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» است.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دهمین جشنواره ابوذر استان در قالب های مختلف از جمله گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافیک، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آثار شرکت‌کنندگان باید در یکی از رسانه‌های مکتوب، مجازی، دیداری یا شنیداری دارای مجوز یا رسانه ملی منتشر شده باشد.

دشتی‌زاده با بیان اینکه بازه زمانی ارسال آثار تا پایان آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های روبیکا، ایتا یا سروش به دبیرخانه جشنواره ابوذر استان ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: دهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر در سیستان و بلوچستان با هدف تجلیل از تولیدات رسانه‌ای فاخر، تقویت جریان رسانه‌ای متعهد و کشف و معرفی استعدادها در محورهای مختلف بومی و کشوری برگزار می‌شود.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان کرد: اختتامیه جشنواره ابوذر استان دی ماه امسال در زاهدان می‌شود و آثار و افراد برتر به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

