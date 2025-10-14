قیمت طلا، سکه و ارز در بازار سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۷ هزار و ۷۸۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/