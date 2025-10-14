خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی مرودشت خبرداد؛

درگیری وقتل به علت بلند بودن صدای ضبط خودرو

فرمانده انتظامی مرودشت گفت: فردی که در درگیری جوان ۳۸ ساله‌ای را به قتل رسانده بود، با پیگیری پلیس، تسلیم قانون شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد  در تشریح این خبر بیان کرد: در پانزدهم مهرماه سال جاری، یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در قدمگاه روستای دشتک به پلیس گزارش و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه درودزن و پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مجروح ۳۸ ساله توسط اورژانس به درمانگاه رامجرد منتقل می‌شود و بر اثر شدت جراحات وارده در مسیر راه فوت می‌کند، گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد ۲ نفر جوان با همدیگر درگیر و یکی از آنها دیگری را با سلاح سرد به قتل می‌رساند.

سرهنگ نوشاد  تصریح کرد: با توجه به متواری شدن متهم، کارآگاهان با رصد اطلاعاتی و شگردهای پلیسی موفق به شناسایی قاتل شدند و متهم که عرصه را برخود تنگ دیده بود، خود را تسلیم قانون کرد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: قاتل ۲۳ ساله در بازجویی اولیه عنوان کرد که در یک محیط تفریحی نشسته بودیم و مقتول صدای باند صوتی خود را زیاد کرده بود و به همین دلیل درگیر شدم و با سلاح سرد وی را به قتل رساندم.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.

