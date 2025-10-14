یک خرس قهوهای در برخورد با کمباین در سرچهان تلف شد
شامگاه دوشنبه ۲۱ مهرماه، یک خرس قهوهای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با تیغه کمباین زخمی و متواری شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش اداره کل، گفت: با اعزام تیم دامپزشکی و نیروهای اجرایی به منطقه، عملیات جستوجو برای زندهگیری خرس آغاز شد اما متأسفانه دقایقی پیش از رسیدن تیم امداد حیوان تلف شد.
لیلا جولایی، علت مرگ خرس را شدت جراحات ناشی از برخورد با تیغه کمباین عنوان کرد و افزود: با در نظر گرفتن این نکته که احتمال دارد حیات وحش برای تغذیه به سمت مزارع می آیند لازم است کشاورزان محترم هنگام برداشت محصول نکات ایمنی را رعایت کنند. احتیاط در هنگام برداشت محصولات کشاورزی در مجاورت زیستگاهها، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.