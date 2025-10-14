خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان تلف شد

یک خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان تلف شد
کد خبر : 1699970
لینک کوتاه کپی شد.

شامگاه دوشنبه ۲۱ مهرماه، یک خرس قهوه‌ای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با تیغه کمباین زخمی و متواری شد.

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل، گفت: با اعزام تیم دامپزشکی و نیروهای اجرایی به منطقه، عملیات جست‌وجو برای زنده‌گیری خرس آغاز شد اما متأسفانه دقایقی پیش از رسیدن تیم امداد حیوان تلف شد.

لیلا جولایی،  علت مرگ خرس را شدت جراحات ناشی از برخورد با تیغه کمباین عنوان کرد و افزود: با در نظر گرفتن این نکته که احتمال دارد حیات وحش برای تغذیه  به سمت مزارع می آیند لازم است کشاورزان محترم هنگام برداشت محصول نکات ایمنی را رعایت کنند. احتیاط در  هنگام برداشت محصولات کشاورزی در مجاورت زیستگاه‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ