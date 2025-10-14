اصفهان میزبان افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور اظهار داشت: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش دختران و پسران کشور در ۲۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد که استان اصفهان میزبان مسابقات تکواندو است.

وی ادامه داد: مسابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش دختران روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه در سالن پیروزی و مسابقات پسران روزهای اول و دوم آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن ۱۷ شهریورماه اصفهان برگزار خواهد شد که در این رقابت‌ها نزدیک به ۹۰۰ تکواندوکار حضور خواهند داشت.

صدری در ادامه گفت: مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش دختران، به اصفهان سپرده شده که این مراسم ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌گردد و المپیاد به طور رسمی با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص اهداف برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور گفت: المپیاد ویژه رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال است که این مهم به کشف استعدادهای ورزشی کمک بسزایی می‌کند، با شناسایی استعدادهای برتر باید در راستای آموزش و ارتقای مهارت‌های آنها برای رقابت‌های آینده در عرصه بین‌المللی تلاش کرد.

