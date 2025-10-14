خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خبر داد؛

اصفهان میزبان افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

اصفهان میزبان افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور
کد خبر : 1699967
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش دختران به میزبانی شهر اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور اظهار داشت: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش دختران و پسران کشور در ۲۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد که استان اصفهان میزبان مسابقات تکواندو است.

وی ادامه داد: مسابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش دختران روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه در سالن پیروزی و مسابقات پسران روزهای اول و دوم آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن ۱۷ شهریورماه اصفهان برگزار خواهد شد که در این رقابت‌ها نزدیک به ۹۰۰ تکواندوکار حضور خواهند داشت.

صدری در ادامه گفت: مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش دختران، به اصفهان سپرده شده که این مراسم ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌گردد و المپیاد به طور رسمی با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص اهداف برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور گفت: المپیاد ویژه رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال است که این مهم به کشف استعدادهای ورزشی کمک بسزایی می‌کند، با شناسایی استعدادهای برتر باید در راستای آموزش و ارتقای مهارت‌های آنها برای رقابت‌های آینده در عرصه بین‌المللی تلاش کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ