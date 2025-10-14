به گزارش ایلنا از اصفهان، حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه در شرکت آب‌ منطقه‌ای استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر حجم کل ذخیره آب در استان به حدود ۱۶۱ میلیون متر مکعب رسیده که این میزان نسبت به سال گذشته، کاهش قابل توجهی معادل ۱۰۳ میلیون متر مکعب داشته است.

وی افزود: وضعیت ورودی و خروجی سد نیز نگران‌کننده است؛ به‌طوری که ورودی سدها در حدود ۷ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن‌ها ۲۱ متر مکعب بر ثانیه است، که نشان‌دهنده فشار بالا بر منابع آبی و نیاز جدی به مدیریت مصرف است.

ساسانی گفت: متأسفانه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش‌های مؤثر در فصل پاییز بسیار کم بوده و در پاییز پیش رو نیز کم خواهد بود و این مسئله نگرانی‌ها را افزایش داده است. به همین دلیل از همه بخش‌ها به ویژه کشاورزی و شرب درخواست داریم با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی، در حفاظت از منابع آبی همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در ادامه وضعیت مخازن آب استان را تشریح کرد و افزود: مخازن دیگر در شهرستان‌های مختلف با وضعیت نامطلوبی مواجه‌اند و سد حنا نیز شرایط بحرانی دارد، اما سد گلپایگان نسبت به سایر سدها در وضعیت بهتری قرار دارد.

وی دو محور اصلی فعالیت شرکت را «مدیریت منابع آب» و «مدیریت مصرف» عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر پروژه‌های متعددی برای افزایش ظرفیت منابع آبی و انتقال آب در استان آغاز شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به انتقال آب از جنوب استان با ظرفیت ۲۸۰ میلیون متر مکعب اشاره کرد که آب شرب شهر اصفهان و ۱۴ شهرستان مجاور را تأمین خواهد کرد.

ساسانی به جزئیات پروژه‌ها پرداخت و تصریح کرد: اجرای فازهای دوم و سوم خط لوله فولادی انتقال آب به طول بیش از ۳۴ کیلومتر و احداث تصفیه‌خانه جدید با ظرفیت ۹.۶ متر مکعب بر ثانیه از اقدامات مهم شرکت است که با حمایت سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم به زودی به بهره‌برداری برسند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره سد سه کوهرنگ گفت: این پروژه به طول ۲۳ کیلومتر سال‌هاست در دست اجراست و با نصب ایستگاه پمپاژ ظرفیت ۶ متر مکعب بر ثانیه در حال انتقال آب به مخازن پشت سد هستیم. با وجود چالش‌هایی مانند تملک اراضی و اعتراضات محلی، تلاش می‌کنیم با استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، این سد را تکمیل کنیم.

وی درباره موضوع تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی گفت: سالانه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان برای مطالعات و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی هزینه می‌شود. کنترل برداشت‌های غیرمجاز، نصب دستگاه‌های کنترل چاه و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از اولویت‌های ما است تا بتوانیم از فرونشست زمین و کاهش منابع آب زیرزمینی جلوگیری کنیم.

ساسانی با اشاره به اهمیت ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه داریم با ایجاد تشکل‌های مردمی، بخشی از وظایف بهره‌برداری را به مردم واگذار کنیم. در شهرستان گلپایگان این طرح را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران، مصرف آب را بهینه کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان درباره اقدامات علمی در حوزه بارورسازی ابرها بیان کرد: طرح بارورسازی ابرها با همکاری کارشناسان و سازمان‌های مرتبط آغاز شده و در فصل‌های خشک می‌تواند به افزایش بارش‌های مصنوعی کمک کند تا بخشی از کمبود منابع آب جبران شود.

وی اضافه کرد: تا دو هفته آینده آینده فولاد مبارکه اصفهان از آب خلیج فارس استفاده خواهد کرد و به‌ترتیب دسترسی دیگر صنایع نیز از سد زاینده‌رود قطع خواهد شد‌، به منظور کاهش فشار بر منابع آب شیرین و حفظ پایداری تأمین آب، صنایع از آب خلیج فارس به عنوان منبع جایگزین استفاده می‌کنند.

ساسانی تصریح کرد: با توجه به کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی در استان، بهره‌برداری از آب دریا پس از تصفیه و شیرین‌سازی، راهکار مؤثری برای تأمین نیازهای آبی این مجتمع‌های صنعتی بزرگ است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف و منابع گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی، نیازمند همت همگانی هستیم تا با رعایت دقیق مصرف در بخش‌های مختلف، به ویژه کشاورزی و صنعت، بتوانیم شرایط بهتری را برای تأمین آب شرب و توسعه پایدار استان رقم بزنیم.

انتهای پیام/