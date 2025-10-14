به گزارش ایلنا، محمد رضا ابراهیمی اظهار داشت :نگاه خیر اندیش بنیاد خیریه نیکان کاوه در امر بهداشت ،درمان، راه و شهرسازی و مدرسه سازی در شهرستان فیروزآباد قابل ستایش است و امروز هم شاهد کلنگ زنی جدید مجتمع آموزشی ورزشی خوابگاهی شبانه روزی اندیشه به عنوان یکی از بزرگترین طرح های تخریب و بازسازی، اداره کل نوسازی مدارس فارس توسط بنیاد خیریه نیکان کاوه در فیروزآباد هستیم .

گفتنی است دبیرستان متوسطه دوم شبانه روزی اندیشه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال با زیربنای تقریبا ۵ هزارمتری شامل خوابگاه ۱۶۰نفری دانش آموزی با زیر بنای بیش از ۲۰۰۰متر ، واحد آموزشی ۱۲ کلاسه، سالن ورزشی سقف بلند ۱۰۰۰متری، ساختمان سرایداری و سرویس بهداشتی به همت خیر نیک اندیش آقای عسکریان و بنیاد خیریه نیکان کاوه احداث خواهد شد .

شایان ذکر است در پایان، آیین کلنگ زنی و شروع پروژه تخریب و بازسازی مجتمع آموزشی شبانه روزی اندیشه توسط محمد رضا ابراهیمی فرماندار فیروزآباد و جمعی از روسای ادارات ونماینده خیر ساز انجام شد.

