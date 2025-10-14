ساختمان پزشکی قانونی فیروزآباد افتتاح شد

به گزارش ایلنا، فرماندار فیروزآباد در آئین افتتاح این ساختمان گفت: با توجه به اهمیت این ساختمان در کمیته برنامه ریزی ۴ میلیارد تومان مصوب شد و در آینده کمک های بیشتری خواهیم کرد .

محمدرضا ابراهیمی ادامه داد :با راه اندازی این ساختمان، مردم فیروزآباد و شهرهای همجوار می توانند از خدمات پزشکی قانونی به نحو مطلوب استفاده کنند که موجب تسریع در انجام امور و همچنین کاهش رفت و آمد غیرضروری به مرکز استان می شود و این موضوع به معنای ارتقای عدالت اجتماعی برای مردم شهرستان است.

