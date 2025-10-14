خبرگزاری کار ایران
با حضور رئیس کل دادگستری استان؛

ساختمان پزشکی قانونی فیروزآباد افتتاح شد

ساختمان پزشکی قانونی فیروزآباد افتتاح شد
با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، فرماندار، امام جمعه فیروزآباد ،جمعی از قضات و کارکنان دادگستری فیروزآباد ساختمان پزشکی قانونی فیروزآباد افتتاح شد.

به گزارش ایلنا،  فرماندار فیروزآباد در آئین افتتاح این ساختمان گفت: با توجه به اهمیت این ساختمان در کمیته برنامه ریزی ۴ میلیارد تومان مصوب شد و در آینده کمک های بیشتری خواهیم کرد .

 محمدرضا ابراهیمی ادامه داد :با راه اندازی این ساختمان، مردم فیروزآباد و شهرهای همجوار می توانند از خدمات پزشکی قانونی به نحو مطلوب استفاده کنند که موجب تسریع در انجام امور و همچنین کاهش رفت و آمد غیرضروری به مرکز استان می شود و این موضوع به معنای ارتقای عدالت اجتماعی برای مردم شهرستان است.

