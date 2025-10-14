با حضور رئیس کل دادگستری استان؛
ساختمان پزشکی قانونی فیروزآباد افتتاح شد
با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، فرماندار، امام جمعه فیروزآباد ،جمعی از قضات و کارکنان دادگستری فیروزآباد ساختمان پزشکی قانونی فیروزآباد افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، فرماندار فیروزآباد در آئین افتتاح این ساختمان گفت: با توجه به اهمیت این ساختمان در کمیته برنامه ریزی ۴ میلیارد تومان مصوب شد و در آینده کمک های بیشتری خواهیم کرد .
محمدرضا ابراهیمی ادامه داد :با راه اندازی این ساختمان، مردم فیروزآباد و شهرهای همجوار می توانند از خدمات پزشکی قانونی به نحو مطلوب استفاده کنند که موجب تسریع در انجام امور و همچنین کاهش رفت و آمد غیرضروری به مرکز استان می شود و این موضوع به معنای ارتقای عدالت اجتماعی برای مردم شهرستان است.