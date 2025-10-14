به گزارش ایلنا، سعید بیاری در دیدار با مدیران اجرائی و ایمنی پروژه خط ۲ قطار شهری شیراز با بیان اینکه ۵۲ درصد حوادث ناشی از کار در حوزه عمرانی و ساختمانی به وقوع می‌پیوندد، افزود: دلایل مختلفی در بروز یک حادثه حین کار دخیل است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اظهار کرد: بسیاری از کارگرانی که دچار حادثه حین کار می شوند اغلب با مشکلات مالی نیز مواجه هستند، این گونه حوادث یا موجب فوت سرپرست خانوار و یا معلولیت و قطع عضو آن کارگر می‌شود که با این وجود انواع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات و معضلاتی گریبان خانواده سانحه دیده را خواهد گرفت.

وی با تاکید بر این مطلب که کارفرمایان رسالت سنگینی در حفظ ایمنی جامعه کار و تولید بر عهده دارند، در ادامه اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد جامعه تحت پوشش خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند و این وزارتخانه متشکل از ۳ وزارت بوده که با یکدیگر ادغام شده است.

بیاری با تاکید بر اهتمام بر اجرای فرآیند ارزیابی کارگاه‌های استان از نظر ایمنی و رعایت اصول ایمنی ادامه داد: با هدف صیانت از نیروی کار و ترغیب کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی در محیط های کار شاخص‌هایی در سطح استان فارس تعریف و اختیار بازرسین کار قرار خواهد گرفت که شرکت ها و واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها براساس این شاخص ها ارزیابی و سالانه برترین‌های این حوزه مشخص و به جامعه معرفی و طی مراسمی از آنها تجلیل شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع جهان در اختیار کشور ما قرار دارد که این مساله فرصت بی نظیری در مسیر توسعه ایجاد می‌کند،گفت: طرح‌های تحول آفرین در سطح استان فارس توسط این اداره‌کل و با همکاری سایر دستگاه ها در حال اجرا است که یکی از این عناوین، طرح همیار بازرس است که با همکاری سازمان نظام مهندسی فارس برای بهبود محیط کار به جد پیگیری خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: طرح همیار بازرس استان فارس در کشور بعنوان نمونه در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انتخاب شده که بزودی برای اجرا در سطح کشور ابلاغ خواهد شد.

وی اظهار کرد: اولین مرکز آموزش های تخصصی کار در شیراز در حال عملیاتی سازی و پیگیری مراحل تاسیس است که پیش بینی می شود تا دهه فجر امسال این هدف محقق شود که سهم خوبی در ارتقاء سطح آموزش‌های جامعه کار و تلاش دارد.

بیاری در ادامه تاکید کرد: حمل و نقل یکی از مهمترین خدمات شهری خصوصا در کلانشهرها است و رسالتی سنگین در حوزه ایمن سازی محیط کار در فعالیت شرکت‌های عمرانی و زیرساختی ازجمله مترو وجود دارد.

وی با تاکید بر نقش ایمن سازی محیط کار در صیانت از نیروی کار و تلاش در پایان اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها برای زمان بحران و حوادث احتمالی در کارگاه‌ها عمرانی بزرگ ازجمله پروژه‌های قطار شهری شیراز باید انجام شود.

مدیر پروژه خط ۲ قطار شهری شیراز نیز در این نشست توضیحاتی در خصوص روند احداث خط دو قطار شهری ارائه کرد و گفت: تلاش داریم تا پایان بهمن ماه حفاری دو تونل قطار شهری خط دو انجام شود.

وحید نوبهار با بیان اینکه حدود ۵۰۰ نفر کارگر در روند احداث پروژه خط ۲ مترو شیراز فعالیت دارند، ادامه داد: نیروی انسانی سرمایه اصلی مجموعه است، آموزش ایمنی بصورت مداوم به همه پرسنل و کارگران در زمینه اچ اس ای (HSE) و آموزش های تخصصی با بهره از دوره‌های حضوری و ویدیو کنفرانسی ایمنی ارائه می شود.

وی با بیان اینکه معاینات دوره‌ای کارگران بصورت مداوم در این شرکت عمرانی انجام می‌شود،افزود: کارگروه ایمنی بصورت هفتگی و سه شنبه هر هفته در این مجموعه برگزار می شود و ۲۲ کارشناس ایمنی اچ اس ای در این شرکت فعالیت دارند.

مدیر پروژه خط ۲ قطار شهری شیراز با اشاره به اینکه با ابزارهای تشویقی تلاش شده سطح ایمنی در این محیط کارگاهی ارتقاء یابد، گفت: هر ساله یک همایش اچ اس ای در شرکت های مترویی کشور برگزار می شود که امسال شیراز میزبان این همایش خواهد بود.

در پایان این مراسم مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از مدیر پروژه خط ۲ مترو شیرازبه مناسبت گرامیداشت هفته ایمنی و سلامت کار و در راستای تجلیل از تلاش‌های این مجموعه عمرانی در عرصه صیانت از نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ ایمنی با رعایت اصول ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و بهبود شرایط کار و همچنین اجرای دقیق مقررات ایمنی و اهتمام در پیشگیری از حوادث ناشی از کار در پروژه خط ۲ مترو شیراز تقدیر و لوح یادبودی به این جهت به وی تقدیم کرد.

