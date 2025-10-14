معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
تولید 56 هزار تن تخممرغ در استان قزوین
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 56 هزار و 200 تن تخممرغ در واحدهای مرغ تخمگذار این استان تولید شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر پیشبینی کرد تا پایان سال میزان تولید تخممرغ در استان از 105 هزار تن فراتر رود.
وی افزود: در مجموع 61 واحد مرغ تخمگذار در استان با ظرفیت 7 میلیون و 700 هزار قطعه فعال بوده و 20 واحد به ظرفیت 2 میلیون قطعه در حال آماده سازی می باشد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تنها در شهریورماه گذشته 9 هزار و 360 تن تخممرغ در استان تولید شده و با توجه به مدیریت مناسب پرورش، تأمین نهادههای باکیفیت و نظارت بهداشتی مستمر، شرایط تولید تخممرغ باکیفیت در مرغداریهای قزوین فراهم است.
غیاثوند ادامه داد: به طور میانگین روزانه 276 تن تخممرغ در واحدهای مرغ تخمگذار استان تولید میشود. استان قزوین هماکنون رتبه چهارم کشور را در تولید تخممرغ به خود اختصاص داده است.