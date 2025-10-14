به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر پیش‌بینی کرد تا پایان سال میزان تولید تخم‌مرغ در استان از 105 هزار تن فراتر رود.

وی افزود: در مجموع 61 واحد مرغ تخم‌گذار در استان با ظرفیت 7 میلیون و 700 هزار قطعه فعال بوده و 20 واحد به ظرفیت 2 میلیون قطعه در حال آماده سازی می باشد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تنها در شهریورماه گذشته 9 هزار و 360 تن تخم‌مرغ در استان تولید شده و با توجه به مدیریت مناسب پرورش، تأمین نهاده‌های باکیفیت و نظارت بهداشتی مستمر، شرایط تولید تخم‌مرغ باکیفیت در مرغداری‌های قزوین فراهم است.

غیاثوند ادامه داد: به طور میانگین روزانه 276 تن تخم‌مرغ در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان تولید می‌شود. استان قزوین هم‌اکنون رتبه چهارم کشور را در تولید تخم‌مرغ به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/