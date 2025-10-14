رییس جمهور:
عدالت اجتماعی و زیستمحیطی باید در اولویت برنامههای دولت باشد
رییسجمهور درباره وضعیت عدالت در کشور، تاکید کرد: اجرای عدالت در جامعه و طبیعت هنوز به شکل مطلوب و عادلانهای تحقق نیافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا،مسعود پزشکیان، در همایش «در مسیر عدالت،عدالت شغلی و توازن منطقه ای» که در سالن همایش های وزلرت کار برگزار شد، با اشاره به فاصله طبقاتی فزاینده در کشور گفت: فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی جامعه ماست.
وی افزود: عدالت اجتماعی یعنی هر فرد به میزان تلاش، کارکرد و نقش خود در جامعه حقوق و مزایا دریافت کند.
پزشکیان با بیان اینکه،کسانی که فعالیت و مشارکت کمی دارند نباید به همان اندازه بهرهمند شوند گفت: این اصل باید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ما به صورت جدی رعایت شود.
رییسجمهور با بیان اینکه عدالت تنها محدود به جامعه انسانی نیست، افزود:برداشت بیرویه و غیرمسئولانه از منابع زیرزمینی، به ویژه آبهای زیرزمینی، نه تنها منجر به تخریب محیط زیست شده، بلکه بحرانهای جدی مانند فرونشست زمین را به دنبال داشته است. این موضوع نشان میدهد که عدالت در طبیعت نیز به درستی رعایت نشده است.
پزشکیان تأکید کرد:دولت چهاردهم برنامههای ویژهای برای مدیریت پایدار منابع طبیعی و توزیع عادلانه فرصتها و امکانات در کشور دارد تا از این طریق زمینه توسعه پایدار و رفاه همگانی فراهم شود.
وی در پایان اظهار داشت: «تلاش ما بر این است که با اتخاذ سیاستهای دقیق و اصولی، عدالت اجتماعی و زیستمحیطی را به صورت همزمان در کشور اجرایی کنیم تا ایران به سوی آیندهای روشنتر و پایدارتر حرکت کند.»
در این همایش نمایندگان استانی خبرگزاری های ایلنا و برنا از آذربایجان غربی حضور داشتند.