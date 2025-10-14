به گزارش ایلنا، در حاشیه سومین روز نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، میز تخصصی نحوه تجارت با کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه و بررسی پایانه‌های صادراتی و حمل‌ونقل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت ارتباطات تجاری منطقه‌ای برگزار شد.

این نشست تخصصی با حضور اکبر گداری، مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، مدیران ارشد وزارت صمت و جمعی از فعالان اقتصادی استان فارس برگزار گردید.

اکبر گداری در این جلسه با تأکید بر اهمیت بازارهای آسیای میانه و قفقاز در نقشه صادراتی کشور، بیان کرد: این کشورها جزو مقاصد مهم صادراتی ایران به شمار می‌روند و برای بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک را به‌صورت هدفمند توسعه دهیم.

وی افزود: در رویدادهایی مانند ایران اکسپو و شیراز اکسپو، تمرکز بر کیفی‌سازی دعوت تجار خارجی و ارتقاء سطح همکاری‌هاست.

مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت همچنین به الزامات ورود به بازار اوراسیا اشاره کرد و گفت: رعایت نیازسنجی بازار، تأمین کالای باکیفیت و بسته‌بندی مناسب، استانداردسازی‌های بین‌المللی و ارتقای دانش بازاریابی از ضرورت‌های اصلی موفقیت در این بازارهاست.

در پایان نشست، فعالان اقتصادی استان فارس نیز به بیان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود در زمینه صادرات، مسائل گمرکی، حمل‌ونقل و نیازهای بازارهای هدف پرداختند که مورد پاسخ و بررسی قرار گرفت.

