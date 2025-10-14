در میز تخصصی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ انجام گرفت؛
بررسی فرصتهای صادرات به آسیای میانه، قفقاز و روسیه
در سومین روز از نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، میز تخصصی نحوه تجارت و صادرات به بازارهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه با حضور مدیران ارشد وزارت صمت و فعالان اقتصادی استان فارس برگزار شد و بر استفاده هدفمند از ظرفیتهای منطقهای برای توسعه صادرات تأکید شد.
به گزارش ایلنا، در حاشیه سومین روز نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، میز تخصصی نحوه تجارت با کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه و بررسی پایانههای صادراتی و حملونقل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت ارتباطات تجاری منطقهای برگزار شد.
این نشست تخصصی با حضور اکبر گداری، مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، مدیران ارشد وزارت صمت و جمعی از فعالان اقتصادی استان فارس برگزار گردید.
اکبر گداری در این جلسه با تأکید بر اهمیت بازارهای آسیای میانه و قفقاز در نقشه صادراتی کشور، بیان کرد: این کشورها جزو مقاصد مهم صادراتی ایران به شمار میروند و برای بهرهبرداری بهینه از این فرصتها باید زیرساختهای حملونقل و لجستیک را بهصورت هدفمند توسعه دهیم.
وی افزود: در رویدادهایی مانند ایران اکسپو و شیراز اکسپو، تمرکز بر کیفیسازی دعوت تجار خارجی و ارتقاء سطح همکاریهاست.
مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت همچنین به الزامات ورود به بازار اوراسیا اشاره کرد و گفت: رعایت نیازسنجی بازار، تأمین کالای باکیفیت و بستهبندی مناسب، استانداردسازیهای بینالمللی و ارتقای دانش بازاریابی از ضرورتهای اصلی موفقیت در این بازارهاست.
در پایان نشست، فعالان اقتصادی استان فارس نیز به بیان دیدگاهها و پرسشهای خود در زمینه صادرات، مسائل گمرکی، حملونقل و نیازهای بازارهای هدف پرداختند که مورد پاسخ و بررسی قرار گرفت.