معاون شهردار شیراز خبرداد؛
شیراز میزبان نخستین کنگره ملی نگهداری، تعمیرات ابنیه و تاسیسات شهری می شود
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از برگزاری نخستین کنگره ملی نگهداری، تعمیرات ابنیه و تاسیسات شهری ۱۲ و ۱۳ آذرماه به میزبانی شهرداری شیراز خبر داد و گفت: این کنگره با هدف ارتقای دانش فنی، تبادل تجربیات میان کلانشهرها و نهادهای علمی، و ترویج فرهنگ نگهداشت و بهسازی داراییهای شهری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، محمدامین امروز ۲۲ مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سابقه این طرح گفت: در چندین نشست مشترک کلانشهرهای کشور، نیاز به برگزاری رویدادی ملی برای بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات شهری احساس شد.
وی افزود: با توجه به حجم بالای احداث تاسیسات و سازههای شهری در کشور و ضرورت نگهداری صحیح پس از بهرهبرداری، موضوع «تعمیر و نگهداری تخصصی» در صدر توجه مدیران شهری قرار گرفت.
به گفته امین، این کنگره پس از طی مراحل قانونی از آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و تمامی مجوزهای لازم از وزارت کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و جهاد دانشگاهی اخذ شده است.پوستر رسمی کنگره نیز منتشر شده و محورهای اصلی، نهادهای علمی و اجرایی و نحوه ارسال مقالات در آن درج شده است.
معاون شهردار شیراز با بیان اینکه برای این رویداد ده هدف کلیدی تعیین شده است، گفت:مدیریت کارآمد سرمایههای زیرساختی شهری، ارتقای سطح دانش متولیان، تبیین جایگاه شهروندان در نگهداشت داراییهای عمومی، تبادل دانش و تجربیات، شناسایی موانع و چالشها، و ترویج فرهنگ تعمیر و نگهداری از مهمترین اهداف این کنگره است.
وی افزود: هدایت منابع مالی و بهبود بهرهوری زیرساختها نیز از دیگر محورهای مهم این برنامه به شمار میرود.
امین با اشاره به اینکه محورهای تخصصی این کنگره شامل مباحثی چون تابآوری شهری، بازسازی، مقاومسازی، بهسازی، و نگهداری پیشگیرانه است، اظهارداشت: این موضوعات در رشتههای عمران، شهرسازی، معماری، مهندسی صنایع، برق و مکانیک بررسی خواهد شد و نشستهای علمی با حضور اساتید برجسته دانشگاههای کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: در مجموع ۵۸۵ عنوان مقاله در حوزههای فنی، بحرانسازی، هوشمندسازی و نگهداری تاسیسات شهری برای بررسی دریافت شده است.
معاون شهردار شیراز اعلام کرد: برای نخستینبار سامانه اختصاصی این کنگره از یک ماه و نیم پیش فعال شده و امکان بارگذاری مقالات، طرحها و تجربیات توسط پژوهشگران سراسر کشور فراهم شده است.هیئت علمی متشکل از ۲۱ استاد برجسته دانشگاهی، مقالات را داوری خواهند کرد و از برترین پژوهشها در مراسم اختتامیه رونمایی میشود.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی شهرداری شیراز گفت: در حوزه عمرانی، پروژههای متعددی در حال اجراست که از جمله آنها مقاومسازی تقاطع شهید غلامی است. در این پروژه برای نخستینبار در کشور از روش پیشتنیدگی خارجی در پلهای بتنی استفاده میشود که کاری بسیار تخصصی و پرریسک است.
معاون شهردار شیراز بیان کرد: در سالهای گذشته تعدادی از ساختمانهای اداری و خدماتی شهرداری به دلیل فرسودگی از مدار خارج شده بودند. طی دو سال اخیر تمامی این بناها بازسازی و مقاومسازی شدهاند و برخی دوباره به چرخه خدمت بازگشتهاند.
وی گفت: به واسطه اقدامات گسترده در حوزه نگهداری و تعمیرات، شهرداری شیراز هماکنون یکی از سه شهرداری برتر کشور در این زمینه شناخته میشود و از سراسر کشور درخواست همکاری و مشاوره علمی دریافت کرده است.
امین همچنین از ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان پدافند غیرعامل کشور پس از جنگ دوازدهروزه خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تمام پروژههای شهری باید الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کنند. این موضوع در طراحی تونلها، زیرگذرها و سازههای بزرگ شیراز بهطور جدی مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه شهر هوشمند، عنوان کرد: کشورهای پیشرفته امروز با بهرهگیری از هوش مصنوعی و سیستمهای کنترل هوشمند، نگهداری سازهها و تاسیسات شهری را با دقت و بهرهوری بالا انجام میدهند. ما نیز با برگزاری این کنگره تلاش داریم فاصله خود را در این زمینه کاهش دهیم.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز تأکید کرد: هدف اصلی برگزاری این رویداد، ترویج فرهنگ نگهداری شهری، افزایش عمر مفید سازهها و کاهش هزینههای پنهان شهری است.
وی گفت: با همافزایی میان دانشگاهها، نهادهای تخصصی و شهرداریها میتوانیم به الگویی ملی در مدیریت نگهداری و تعمیرات شهری دست پیدا کنیم.