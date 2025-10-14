یک مسئول خبر داد؛
اجرای بیش از ۲۱۰ کیلومتر خطکشی در محورهای پارسآباد
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان پارسآباد از اجرای گسترده طرحهای ایمنی، نگهداری و بهسازی راهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، اصغر علیزاده در بازدید از محور های مواصلاتی اظهار کرد: طی شش ماهه نخست امسال ۲۱۰ کیلومتر عملیات خط کشی در محورهای مواصلاتی این شهرستان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع عملیات روکش آسفالت در راههای اصلی ،فرعی و روستایی انجام شده افزود: در مدت یاد شده ۷هزار و ۸۷۰ مترمربع لکهگیری توسط راهداران در محورهای مواصلاتی انجام شده است.
علیزاده با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و نگهداری، از تسطیح ۳۲۵ کیلومتر شانه در راههای شهرستان پارس آباد با شن ریزی خبردادو خاطرنشان کرد: در شش ماهه گذشته ۱۸۰ کیلومترعملیات تسطیح و موجگیری راههای روستایی و مرزی نیز انجام شده است.
وی در مدت یاد شده انجام ۴۵۰ کیلومتر عملیات پاکسازی و آزادسازی حریم راهها را توسط راهداران یادآور شدو اظهار کرد:بیش از ۲کیلومترعملیات شنریزی در راههای روستایی شهرستان پارس آباد انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان پارس آباد گفت: در بخش سازههای فنی نیز ۲۵۲ مترمکعب لایروبی پلها، ۲۵۵ دستگاه تنقیه دهانه پل، و ۸ مورد تعریض پل یا آبرو انجام شده است که نقش مهمی در جلوگیری از تخریب راهها در زمان سیلاب دارد.
علیزاده با تأکید بر حفظ حریم راهها از جلوگیری از ۹۵ مورد تجاوز به حریم راه و جمعآوری ۵۵ دکه غیرمجاز خبر داد و افزود: تمامی این اقدامات با هدف افزایش ایمنی و حفظ سرمایههای ملی انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه در حوزه بار نیز ، ۱۵ شرکت حملونقل فعال کالا در مجموع ۲۸۱ هزار تن کالا را جابهجا و ۲۹ هزار و ۵۶۱ فقره بارنامه صادر کردهاندتصریح کرد: همچنین در بخش مسافر، ۴ شرکت حملونقل مسافر فعال با۸ هزار و ۵۳۹ سفر، تعداد ۵۵ هزار و ۸۹۸ مسافر را در این مدت جابهجا کردهاند.
علیزاده ادامه داد:این میزان جابجایی مسافر توسط ۲۲ دستگاه اتوبوس و ۵۶ دستگاه سواری جابجا شده اند.
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان پارس آباد در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات حاصل تلاش راهداران سختکوش شهرستان پارسآباد است و این روند با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل عبور و مرور و خدمترسانی مطلوب به مردم شریف منطقه تداوم خواهد داشت.