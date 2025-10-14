خبرگزاری کار ایران
بازدید مشترک مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی از پروژه‌های ایران در آستارا

کد خبر : 1699917
وزیر راه و شهرسازی به همراه مقاماتی از کشور‌های روسیه و آذربایجان در آستارا حضور خواهد یافت و از چند طرح در این شهرستان بازدید خواهدکرد.

به گزارش ایلنا از آستارا، وزیر راه و شهرسازی ساعتی دیگر به همراه مقامات روسی و آذربایجانی از پایانه مرزی جدید آستارا، پل رودخانه آستارا و همینطور خط آهن مشترک آستارای ایران با آستارای جمهوری آذربایجان بازدید خواهد کرد.
پایانه مرزی جدید آستارا به طول ۹۰ هزار متر مربع و مساحت ۴ هزار متر شامل ساختمان مرکزی آتشنشانی، خدمات و گیت هاست.
با افتتاح این پایانه مرزی، ظرفیت تردد ناوگان تجاری از ۵۰۰ وسیله نقلیه در روز، به ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه می‌رسد. 
این طرح با ۹۵ درصد پیشرفت در حال اجراست.

 

