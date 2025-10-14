یک مقام انتظامی خبر داد؛
دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد
فرمانده انتظامی خرم آباد از شناسایی و دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در شهرستان خرم آباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمدملکشاهی روز سهشنبه بیست و دوم مهر ماه» در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت در یکی از محلات خرم آباد تحت عنوان مامور اداره گاز، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ ملکشاهی خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسیهای پلیس به ۷ فقره سرقت اعتراف و با تحویل اموال سرقتی به مالباخته، همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.