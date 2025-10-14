خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام انتظامی خبر داد؛

دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد

دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد
کد خبر : 1699915
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد از شناسایی و دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در شهرستان خرم آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمدملکشاهی روز سه‌شنبه بیست و دوم مهر ماه» در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت در یکی از محلات خرم آباد تحت عنوان مامور اداره گاز، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. 

سرهنگ ملکشاهی خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به ۷ فقره سرقت اعتراف و با تحویل اموال سرقتی به مالباخته، همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ