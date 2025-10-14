دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمدملکشاهی روز سه‌شنبه بیست و دوم مهر ماه» در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت در یکی از محلات خرم آباد تحت عنوان مامور اداره گاز، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ ملکشاهی خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به ۷ فقره سرقت اعتراف و با تحویل اموال سرقتی به مالباخته، همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

