طی شش ماهه اول سال جاری 30 هزار کودک مورد غربالگری بینایی قرار گرفتند

به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح با بیان اینکه طی شش ماهه اول سال جاری 30 هزار کودک مورد غربالگری قرار گرفتند، افزود: با انجام غربالگری بینایی کودکان در استان البرز، سالانه از اختلالات بینایی حدود ۴ هزار کودک پیشگیری می‌شود.

مدیر کل بهزیستی گفت: بیماری تنبلی چشم یک اختلال اکتسابی بینایی یکطرفه و گاه دوطرفه است که پس از رفع هرگونه عیب انکساری و یا ضایعه ارگانیک در چشم برطرف نشده و کماکان باقی می‌ماند.

وی در ادامه بیان کرد: این بیماری اگر به موقع درمان نشود فرد را از یک یا هر دو چشم بسیار کم بینا و یا نابینا خواهد کرد ولی در صورت درمان به موقع قابل پیشگیری است.

محمدی فلاح اضافه کرد: بهترین سن برای تشخیص و درمان این بیماری قبل از شش سالگی است و این اختلال اگر دیر تشخیص داده شود، درمان آن دشوارتر و میزان بهبودی کمتر خواهد بود به طوری که اگر درمان در سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی آغاز شود دید کامل نخواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: در بیشتر موارد ظاهر چشم تنبل کاملاً طبیعی است و هیچ نشانه‌ای از بیماری در آن دیده نمی‌شود ولی گاهاً با علائمی از قبیل توجه بیشتر با یک چشم، مالیدن چشم‌ها، پلک زدن زیاد بروز می‌کند که تنها راه پیشگیری از بیماری تنبلی چشم، تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده آن است و چون بسیاری از این عوامل برای خانواده‌ها ناشناخته است چشم همه کودکان در این برنامه در سنین ۳ تا ۶ سالگی مورد غربال قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: انتظار ما از والدین کودکان ۳ تا ۶ سال این است که در سال جاری این فرصت طلایی را از دست ندهند و با مراجعه به پایگاه‌های سنجش بینایی، سلامت بینایی را به کودکانشان هدیه دهند و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت بهزیستی استان البرز مراجعه نمایند و یا با بهزیستی شهرستان مربوطه و مجریان برنامه پیشگیری از تنبلی چشم تماس حاصل کنند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در پایان بیان کرد: در سال گذشته نیز 95 هزار و 457 کودک البرزی معادل 100 درصد کودکان تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفتند.

