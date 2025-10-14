مدیرعامل شرکت گاز استان خبرداد:
۷۴۸۵ مشترک جدید گاز درگلستان اضافه شد
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان، از توسعه چشمگیر شبکه گازرسانی در نیمه اول سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، ۷۴۸۵ مشترک جدید از خدمات گاز طبیعی بهرهمند شدند که نشاندهنده تداوم پیشرفت در توسعه زیرساختهای انرژی استان است.
به گزارش ایلنای گلستان، ابوالفضل نرسی با تأکید بر تسریع فرآیند گازرسانی به مناطق فاقد انشعاب، آمار تفکیکی مشترکین جدید را شامل ۵۱۰۰ مشترک شهری، ۲۳۱۰ مشترک روستایی و ۷۵ مشترک نیز صنعتی اعلام کردند.
وی با بیان اینکه مشترکین گاز استان به مرز ۷۰۰ هزار مشترک رسیدگفت: با احتساب این آمار جدید، شمار کل مشترکین گاز در استان گلستان اکنون به ۶۹۸ هزار و ۹۸۴ رسیده است که سهم شهرها ۴۲۶ هزار و ۷۷۴ مشترک و سهم روستاها ۲۷۲ هزار و ۲۱۰ مشترک است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در پایان، با توجه به آغاز فصل سرما و کاهش دما بهویژه در مناطق کوهستانی، از تمامی مشترکین خواست تا در نصب و راهاندازی بخاریها و تجهیزات گرمایشی، رعایت دقیق نکات ایمنی را در اولویت قرار دهند.