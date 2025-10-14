واگذاری اراضی ملی در بندرماهشهر

به گزارش ایلنا از خوزستان، احمدرضا رجب پور با اعلام این خبر اظهار داشت: واگذاری اراضی ملی به مجریان طرح ها جهت اجرای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: از طریق انعقاد قرارداد اجاره شش هزار و ۱۲۰ مترمربع اراضی ملی جهت اجرای طرح پرواربندی گوساله در پلاک ۲۷ موسوم به هور و شرایع واگذار شد.

