واگذاری اراضی ملی در بندرماهشهر
سرپرست جهاد کشاورزی بندرماهشهر از واگذاری شش هزار و ۱۲۰ مترمربع اراضی ملی جهت اجرای طرح پرواربندی گوساله خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، احمدرضا رجب پور با اعلام این خبر اظهار داشت: واگذاری اراضی ملی به مجریان طرح ها جهت اجرای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی می شود.
وی ادامه داد: از طریق انعقاد قرارداد اجاره شش هزار و ۱۲۰ مترمربع اراضی ملی جهت اجرای طرح پرواربندی گوساله در پلاک ۲۷ موسوم به هور و شرایع واگذار شد.