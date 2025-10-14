جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سهشنبه بیستودوم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۵ و هویزه ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۳۹، اهواز ۱۲۴، بهبهان ۱۱۸، خرمشهر ۱۴۵ و شوشتر ۱۳۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک،، درفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش،، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.