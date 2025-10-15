محمد حسین علی اصغری درگفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی‌عدم امکان تامین نیرو است و به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد بسیاری از کارگران حاضر نیستند در واحدهای تولید کار کنند. دولت چهاردهم باید برای حل این مشکل دستمزد را متناسب با نرخ تورم تعیین کند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، تورم به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است و تورم عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، نرخ ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌های پولی ناپایدار است. افزایش تورم به طور مستقیم قدرت خرید کارگران را کاهش داده و می‌تواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

نائب رئیس اول جبهه اصلاحات استان گلستان گفت: جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی نیازمند نظارت هوشمند است و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نباید به طور جداگانه تصمیم‌گیری کنند. توجه به معیشت مردم و کنترل قیمت‌ها مهم‌ترین وظیفه مسئولان اقتصادی است و نباید به آن نگاه مقطعی داشت.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی افزایش اشتغال و درآمدزایی به همراه دارد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کالاهای ساخت داخل اصلی مهم برای رشد کشور است. در شرایط فعلی پیش آمده حمایت از تولید داخلی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

وی یاداور شد: بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان به دلیل نبود سرمایه لازم، امکان افزایش تولید و به‌کارگیری نیروی جدید را ندارند. دولت چهاردهم وظیفه دارد تمام تلاش خود را انجام دهد تا تولید متوقف نشود و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را در سریع‌ترین زمان ممکن حل کند.

