آتش‌سوزی گسترده در چندین واحد تجاری جاده بابل به قائم‌شهر؛ ۳۵ آتش‌نشان برای مهار آتش به محل اعزام شدند

آتش‌سوزی گسترده در چندین واحد تجاری جاده بابل به قائم‌شهر؛ ۳۵ آتش‌نشان برای مهار آتش به محل اعزام شدند
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل از وقوع آتش‌سوزی در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم‌شهر خبر داد و گفت: ۳۵ آتش‌نشان با ۱۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شده‌اند تا شعله‌های آتش را مهار کنند. علت وقوع آتش‌سوزی در حال بررسی است.

به گزارش ایلنا، مهدی اکبری در مورد این حادثه گفت: پس از برقراری تماس از سوی شهروندان با مرکز آتش نشانی بابل در حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه مبنی بر آتش سوزی گسترده در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر در ورودی روستای علمدار، ۳۰ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ۱۰ دستگاه خودروی آتش نشانی که از ایستگاه های مختلف این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند اکنون در حال مهار آتش هستند.

اکبری ادامه داد: در زمان حاضر همه تلاش ها بر آن است تا شعله های آتش به مغازه های بیشتری گسترش پیدا نکند و آتشنشانان به سرعت در حال اطفای حریق هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بابل تصریح کرد: علت آتش سوزی توسط کارشناسان مربوط در حال بررسی است و در خبرهای تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

