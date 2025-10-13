تصادف مرگبار پژو پارس و ۲۰۶ در گردنه نمره ۱ محور اهواز – هفتگل

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۵۵ روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، برخورد شدید دو خودروی سواری پژو پارس و پژو ۲۰۶ در محور اهواز به هفتگل، در محدوده گردنه نمره ۱ و حدود ۱۰ کیلومتر مانده به شهر هفتگل، منجر به وقوع حادثه‌ای دلخراش شد.

وی افزود: بر اثر این سانحه، ۶ نفر از سرنشینان خودروها آسیب دیدند. از این تعداد، ۵ نفر به‌صورت مصدوم با سنین ۱۵، ۲۰، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ سال شناسایی شدند و متأسفانه یک نفر مرد حدوداً ۲۰ تا ۲۵ ساله در محل حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: از اطلاع‌رسانی به مرکز فوریت‌های پزشکی، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند. مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی، به مرکز درمان بستر هفتگل منتقل شدند.

دکتر احمدی ضمن ابراز تأسف از این حادثه، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در محورهای کوهستانی و پرتردد تأکید کرد.

