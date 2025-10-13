خبرگزاری کار ایران
قتل مرد ۳۰ ساله در ایلام/ تلاش پلیس برای دستگیری متهمان

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از قتل یک مرد ۳۰ ساله توسط دوبرادر با سلاح شکاری خبر داد و گفت: متهمان پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده و تلاش پلیس برای دستگیری شان ادامه دارد

به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ بهزاد بسطامب در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در جاده بهشت رضای شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی مشخص شد یکی از دوبرادر با سلاح شکاری به سمت جوان ۳۰ ساله شلیک کرده که متأسفانه منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهمان بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شدند، تصریح کرد: با توجه به هویت مشخص دوبرادر دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس آگاهی استان قرار گرفته است.

