خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب ملایر:

پدر قاتل دستگیر و روانه زندان شد

دادستان عمومی و انقلاب ملایر گفت: پدری که عامل قتل پسرش بود، دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری ملایر، احمد صفایی روز دوشنبه در این باره افزود: پدری پسرش را کشت و مقتول را در چاه انداخت.

وی بیان کرد : طی تماس تلفنی اعضای یک خانواده مبنی بر غیبت مشکوک برادر خود،اقدامات تحقیقاتی در دستگاه قضایی و فراجا صورت گرفت.

دادستان ملایر ادامه داد: با اقدامات به موقع قاتل که پدر مقتول بوده دستگیر و سپس به قتل پسر خود اعتراف کرد.

صفایی گفت: دلیل اصلی قتل درگیری بر سر مسائل شخصی بود که با بالا گرفتن درگیری، قاتل مقتول را با ضربات مداوم شیء خارجی به قتل رساند.

وی یادآور شد: قاتل جسد او را در چاه داخل حیاط انداخته که جسد از چاه استخراج و تحویل پزشکی قانونی شد.

