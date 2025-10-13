گرد و غبار مدارس شهرستان چهار برج را تعطیل کرد
فرماندار چهاربرج گفت: مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این شهرستان در نوبت بعدازظهر به علت وزش تندباد و گرد و خاک تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، فخرالدین صمدی اظهار کرد: با توجه به وزش تندباد و آلودگیها و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی امروز در نوبت بعدازظهر تعطیل اعلام شد.
وی اضافه کرد: مقاطع متوسطه اول و دوم هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی دایر هستند.
فرماندار چهاربرج خاطرنشان کرد: در صورت تداوم یا شدت آلودگیها، درباره تعطیلی مدارس در روز سه شنبه تصمیمگیری شده و نتیجه از طریق رسانههای رسمی اعلام میشود.