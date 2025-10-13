خبرگزاری کار ایران
100 میلیارد ریال اعتبار به بیمارستان امام علی کمیجان تخصیص یافت / بهره‌برداری تا 2 ماه آینده

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار نقدی از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی شهرستان کمیجان تخصیص یافت و این مرکز درمانی تا 2 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: عملیات اجرایی تکمیل و تجهیز کلینیک در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی قرار گرفته و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مجموعه درمانی در بازه زمانی 2 ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و آماده ارائه خدمات تخصصی به مردم منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: با تأمین اعتبار جدید، امکان راه‌اندازی موتورخانه و تکمیل تجهیزات کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی شهرستان کمیجان فراهم شده و مسیر بهره‌برداری از این مجموعه درمانی هموار شده است. این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت شهرستان کمیجان به زودی به نتیجه خواهد رسید.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتقاء سطح خدمات درمانی و تسهیل دسترسی مردم شهرستان کمیجان به خدمات تخصصی پزشکی انجام شده و پیرو آخرین بازدید میدانی نماینده مجلس از روند احداث و تجهیز این مرکز درمانی صورت گرفته است.

جمالیان تصریح کرد: کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی شهرستان کمیجان از سال 1398 با مشارکت بانک‌های تجارت و کشاورزی آغاز شده و بخش عمرانی آن به پایان رسید. این پروژه به دلیل کمبود اعتبار به مدت 2 سال متوقف شده بود و با حمایت وزارت بهداشت و مشارکت خیرین، روند اجرایی آن دوباره فعال شده است.

