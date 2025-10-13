خرس سیاه آسیایی به دامهای روستایی در رودان هرمزگان حمله کرد
رییس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان هرمزگان گفت: خرس سیاه آسیایی در حملهای به آغلهای روستایی کریداز فاریاب شهرستان رودان، سه راس گوسفند را تلف کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، ارسلان ساعدپناه، روز دوشنبه اظهار کرد: پس از دریافت گزارش از سوی اهالی روستا مبنی بر حمله خرس سیاه به دامها، کارشناسان محیط زیست به منطقه اعزام شدند.
وی بیان کرد: بررسیهای میدانی نشان داد که خرس سیاه با ورود به آغل حیوانات، سه راس گوسفند را تلف کرده است.
ساعدپناه تاکید کرد: بهمنظور جلوگیری از بروز خسارتهای مجدد، توصیههای لازم در خصوص ایمنسازی و تقویت استحکام آغلها و محل نگهداری دام به دامداران منطقه ارائه شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست رودان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمعمول خرسها، مراتب را سریع به مسئولان ذیربط گزارش دهند.