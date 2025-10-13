به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: مذاکراتی با شرکت ایران‌خودرو دیزل انجام شده است تا این شرکت هر اتوبوس برقی را با قیمت حدود 18 میلیارد ریال بدون ارزش افزوده عرضه کند. همچنین شرکتی در تبریز اتوبوس دیزلی را با قیمت حدود 13 میلیارد ریال پیشنهاد داده است.

وی ادامه داد: ناوگان اتوبوسرانی شهر اراک در حوزه حمل‌ونقل عمومی عملکرد قابل توجهی داشته است. به طور متوسط، هر اتوبوس در این شهر روزانه 600 نفر را جابه‌جا می‌کند که این میزان مسافر با شهرهای بزرگ مانند تهران و همدان برابری می‌کند.

شهردار اراک اظهار داشت: در برخی خطوط مانند امیریه، خیابان مشهد، جهانگیری، شهدای صفری، کرهرود و الهیه، طی 3 روز گذشته بیش از 1100 نفر از اتوبوس استفاده کرده‌اند که این افزایش استقبال، به دلیل منظم شدن زمان‌بندی، ارزان بودن خدمات، هوشمندسازی سامانه مهتا و نوسازی ناوگان است.

انتهای پیام/