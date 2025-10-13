خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار اراک خبر داد:

ارسال لایحه خرید اتوبوس‌های برقی جدید به شورای شهر اراک

ارسال لایحه خرید اتوبوس‌های برقی جدید به شورای شهر اراک
کد خبر : 1699550
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار اراک گفت: لایحه خرید اتوبوس‌های برقی جدید به شورای شهر اراک ارسال شد. در این راستا پیشنهاد شده که لایحه به صورت عادی بررسی شود تا امکان بحث کارشناسی فراهم باشد. تصمیم‌گیری در این خصوص نیازمند بررسی دقیق در کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت اعضای شورا است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: مذاکراتی با شرکت ایران‌خودرو دیزل انجام شده است تا این شرکت هر اتوبوس برقی را با قیمت حدود 18 میلیارد ریال بدون ارزش افزوده عرضه کند. همچنین شرکتی در تبریز اتوبوس دیزلی را با قیمت حدود 13 میلیارد ریال پیشنهاد داده است.

وی ادامه داد: ناوگان اتوبوسرانی شهر اراک در حوزه حمل‌ونقل عمومی عملکرد قابل توجهی داشته است. به طور متوسط، هر اتوبوس در این شهر روزانه 600 نفر را جابه‌جا می‌کند که این میزان مسافر با شهرهای بزرگ مانند تهران و همدان برابری می‌کند.

شهردار اراک اظهار داشت: در برخی خطوط مانند امیریه، خیابان مشهد، جهانگیری، شهدای صفری، کرهرود و الهیه، طی 3 روز گذشته بیش از 1100 نفر از اتوبوس استفاده کرده‌اند که این افزایش استقبال، به دلیل منظم شدن زمان‌بندی، ارزان بودن خدمات، هوشمندسازی سامانه مهتا و نوسازی ناوگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ