مدیرکل کار استان مرکزی:

ابلاغ 1551 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در استان مرکزی

ابلاغ 1551 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ابلاغ تسهیلات مشاغل خانگی در این استان اشاره کرده و گفت: تسهیلات 1551 میلیارد ریالی مشاغل خانگی این استان در سال جاری ابلاغ شد. پرداخت این میزان تسهیلات به متقاضیان به زودی از طریق بانک‌های عامل استان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به افزایش حجم تسهیلات ابلاغی در سال جاری اشاره  داشته و افزود: سال گذشته میزان این تسهیلات، 1490 میلیارد ریال بود که در سال جاری 200 میلیارد ریال بیشتر شده است. پیش‌بینی شده از طریق تسهیلات ابلاغی سال جاری، زمینه اشتغال 1690 نفر در استان مرکزی فراهم شود.

وی به نظارت‌های انجام شده در حوزه مشاغل خانگی اشاره کرده و ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، 122 مورد نظارت بر طرح‌های مشاغل خانگی به ثبت رسیده که معادل 2.5 درصد از برنامه هدفگذاری شده است. باید فرایند نظارت بر طرح‌های مشاغل خانگی تا پایان سال جاری به 827 مورد برسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی یکی از راهکارهای مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، به ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار است. این مشاغل نیازمند حمایت‌های بیشتر در زمینه آموزش، تأمین مواد اولیه و بازاریابی محصولات است.

احمدی تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری 470 مورد تسهیلات اشتغال از محل منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به متقاضیان استان مرکزی پرداخت شده که معادل 47.5 درصد از برنامه سالانه است. سهم سال جاری استان مرکزی از پرداخت این تسهیلات تا پایان سال جاری، 989 مورد است.

وی بیان داشت: تسهیلات اشتغال پرداخت شده از محل منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی، در راستای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و تقویت بنگاه‌های خرد و متوسط در سطح استان مرکزی پرداخت شده و نقش مهمی در رونق تولید و کاهش بیکاری دارد.

