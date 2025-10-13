دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:
موانع ذهنی و ادراکی برخی مدیران بزرگترین مشکل سر راه سرمایهگذاری است
۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل فارس اجرایی شده است
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، یکی از مهمترین موانع پیشروی تولیدکنندگان را صرفاً موانع قانونی ندانست و گفت: موانع ذهنی و ادراکی برخی مدیران و عوامل اجرایی، بزرگترین مشکل سر راه سرمایهگذاری و تولید است که باید برای آن چارهاندیشی شود.
به گزارش ایلنا، ارشاد استعدادی در در ششصدمین جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، که امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با دومین روز از نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، به میزبانی استان فارس برگزار شد، اظهار داشت: ستاد تسهیل، بستر تعامل دولت و بخش خصوصی برای حل گرههای اداری و مالی تولید است و حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن، محور اصلی توسعه پایدار و اشتغالآفرینی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه استان فارس از ظرفیتهای بالایی برخوردار است، افزود: برخی مواقع با تنگنظریها در این زمینه مواجه هستیم و بخش خصوصی از سوی عوامل اجرایی، رقیب انگاشته میشود.
استعدادی با تأکید بر اینکه مشکلات ایجادشده توسط عوامل بینسطوحی و اجرایی باید رفع شود، بیان کرد تنگنظریها نیازمند کار فرهنگی است و باید این نوع موانع ذهنی مورد بررسی قرار گرفته و حل شوند.
وی همچنین به رویکرد حمایتی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: رویکرد قوه قضاییه در خصوص رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی و بنگاهها حمایتی است و بسیاری از مشکلات با پیگیری و اهتمام دستگاه قضا در سطح کشور رفع شده است.
تمرکززدایی و اعتماد به استانها
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تمرکززدایی و اعتماد به استانها را یکی از راهکارهای کلیدی دانست و بیان کرد: تمام تلاش ستاد ملی این است که اختیارات به استانها واگذار شود و مسائل در همان سطح پیگیری شود؛ چرا که در استانها اشراف بهتری بر مسائل وجود دارد و دسترسی به جزئیات پروندهها و امکان سرکشی میسر است.
وی انسجام مدیریتی بهتر در سطح استان را از دیگر ظرفیتهای مهم در حل مسائل واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این موارد، بستر مناسبی برای رفع مشکلات در سطح استانها فراهم میکند.
استعدادی خاطرنشان کرد: رفع برخی از مباحث و مشکلات تولیدکنندگان در اختیار ستاد ملی تسهیل نیست، بلکه در اختیار شورای تأمین استانهاست و میتوان در استانها از این ظرفیت بهره برد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام کرد: ۸۰ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اجرایی شده است و اگر این ظرفیتها در کنار هم قرار گیرد، رفع مشکلات در استانها بهتر انجام میشود.
وی افزود ستاد ملی نیز مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد تا فعالیت اقتصادی برای سرمایهگذاران سودآور باشد.
تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی
در ادامه، مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز با اشاره به ظرفیتهای بالای تولیدی استان، بر لزوم انسجام دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به مطالبات بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: با همافزایی و تمرکز بر اقدامهای عملیاتی میتوان موانع موجود را برطرف کرد و بستر لازم برای سرمایهگذاری، توسعه صنعتی و اشتغال گسترده در فارس را فراهم ساخت.
در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان، چالشهای خود را در حوزههایی چون تأمین مالی، صدور مجوزها، بیمه و مالیات، زیرساختهای انرژی، مسائل حقوقی و بانکی مطرح کردند. نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط نیز پاسخهایی ارائه کرده و راهکارهایی برای رفع مشکلات بیان داشتند.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه استانی تسهیل در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد در سال جاری تاکنون ۲۶ جلسه کارگروه و کمیتههای تخصصی برگزار و مشکلات ۳۴۲ بنگاه اقتصادی بررسی شده که با ۴۰۴ مصوبه، بخش زیادی از آنها برطرف شده است.
در پایان نشست، مصوبات اجرایی مشخصی برای حل مسائل مطرحشده به تصویب رسید و مقرر شد روند اجرای این مصوبات در جلسات آینده بهطور مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.