مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

آغاز برداشت زالزالک از عرصه‌های طبیعی قزوین

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت میوه زالزالک در بیش از 82 هکتار از باغ‌ها و عرصه‌های منابع طبیعی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها، میزان برداشت زالزالک نسبت به سال‌های گذشته کمتر خواهد بود، اما همچنان این میوه پرخاصیت و ارگانیک راهی بازار مصرف می‌شود.

وی افزود: بیشترین رویش و پراکنش زالزالک در مناطق کوهپایه‌ای استان، به‌ویژه رودبار الموت مشاهده می‌شود؛ جایی که طبیعت بکر و شرایط اقلیمی ویژه، طعم و کیفیتی خاص به این میوه قرمز و ترش‌مزه بخشیده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: زالزالک که علاوه بر طعم دلپذیر، خواص دارویی متعددی دارد، هر ساله در فصل پاییز به یکی از محصولات شاخص طبیعی استان قزوین تبدیل می‌شود.

