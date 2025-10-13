به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر گفت: امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها، میزان برداشت زالزالک نسبت به سال‌های گذشته کمتر خواهد بود، اما همچنان این میوه پرخاصیت و ارگانیک راهی بازار مصرف می‌شود.

وی افزود: بیشترین رویش و پراکنش زالزالک در مناطق کوهپایه‌ای استان، به‌ویژه رودبار الموت مشاهده می‌شود؛ جایی که طبیعت بکر و شرایط اقلیمی ویژه، طعم و کیفیتی خاص به این میوه قرمز و ترش‌مزه بخشیده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: زالزالک که علاوه بر طعم دلپذیر، خواص دارویی متعددی دارد، هر ساله در فصل پاییز به یکی از محصولات شاخص طبیعی استان قزوین تبدیل می‌شود.

