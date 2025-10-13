خبرگزاری کار ایران
تصفیه خانه آب بشاگرد یکی از پروژه های مدرن و راهبردی هرمزگان است

تصفیه خانه آب بشاگرد یکی از پروژه های مدرن و راهبردی هرمزگان است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: تصفیه‌خانه بشاگرد یکی از پروژه‌ های مدرن و راهبردی استان است که با بهره‌ گیری از فناوری‌ های روز در حال احداث بوده و تکمیل آن نقشی اساسی در پایداری آب شرب و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این شهرستان دارد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عبدالحمید حمزه پور در بازدید از تصفیه خانه آب بشاگرد افزود: با بهره‌برداری کامل از این تصفیه‌خانه، شهرستان بشاگرد به یکی از مناطق پایدار در تأمین آب شرب استان تبدیل خواهد شد.

حمزه‌ پور در ادامه اظهار کرد: طرح انتقال آب به بشاگرد از سد جگین از سال ۱۳۸۵ با هدف تأمین پایدار آب شرب مردم شهرستان بشاگرد آغاز شده و هم‌اکنون در قالب چند فاز اجرایی در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به روند پیشرفت این طرح گفت: تاکنون ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال برای انتقال آب از سد جگین به شهرستان بشاگرد احداث شده که توانایی انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثانیه آب شرب را دارد.

وی تصریح کرد: در افق اجرای این طرح، تأمین آب پایدار برای بیش از ۷۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان بشاگرد پیش‌ بینی شده است که بخش عمده آن‌ها در مناطق روستایی ساکن هستند.

حمزه‌ پور همچنین به اجرای تمهیدات موقت برای تأمین آب روستاهای مسیر خط انتقال خبر داد و گفت: در حال حاضر با نصب پکیج اضطراری تصفیه آب، روزانه ۳۰ لیتر بر ثانیه آب تولید و برای تأمین آب یک شهر و ۹ روستا بشاگرد پمپاژ می‌شود.

وی همچنین در این روز از روند احداث مخزن سردشت بشاگرد نیز بازدید کرد.

