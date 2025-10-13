از ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴:
نمایش «مردهخور» در رشت به روی صحنه میرود
«مردهخور» به نویسندگی، کارگردانی و طراحی مجتبی کاظمی و تهیهکنندگی حسین عمادی از ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ روی صحنه میرود.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این اثر به سایت tiwall.com/s/mordehkhor2 مراجعه کنند.
در این نمایش بازیگرانی چون اشکان نیکروش، خاطره عابدی، امیر محمدجانی، معصومه موسوی، سعید گلباغی و سعید کاظم موسوی (به ترتیب ورود به صحنه) ایفای نقش میکنند.
سعید گلباغی و سجاد پاکنهاد به عنوان دستیاران کارگردان، رضا شریفی به عنوان طراح صحنه و یونس شریفی و پارسا همافر به عنوان دستیاران ساخت دکور در این پروژه همکاری دارند.
مدیریت صحنه برعهده محمد بیدار و منشی صحنه مهشید زارعپور است. همچنین امیرمحمد عابدی، مهران نیکروش و ترنم طاهرینیا به عنوان دستیاران صحنه فعالیت میکنند.
در بخشهای فنی، کیانا رحیمی (جامهدار)، عرفان محمودی (اپراتور صدا)، مصطفی رجبی (اپراتور نور)، سارا وحدی (طراح گریم) و عرفان احمدی (مجری گریم) حضور دارند.
امیر محمدجانی طراحی پوستر، بروشور و گرافیک فضای مجازی را برعهده دارد و سبحان فرزانه نیز طراح و سازنده تیزر این نمایش است که با دستیار تصویربرداری ماکان وارسته همکاری کرده است.
عکاسی اجرای نمایش نیز توسط علیرضا آذرم انجام میشود.
در این اثر، امیرمحمد سکوتی به عنوان جانشین تهیه، سجاد زمانی به عنوان مدیر تولید و مهدی پورخانی به عنوان مدیر روابط عمومی حضور دارند.
شماره روابط عمومی:۰۹۳۷۲۰۳۷۶۰۰