خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه قطع گاز در روستای تل اسود اهواز در روز سه‌شنبه

اطلاعیه قطع گاز در روستای تل اسود اهواز در روز سه‌شنبه
کد خبر : 1699376
لینک کوتاه کپی شد.

گاز روستای تل اسود شهرستان اهواز به علت اجرای توسعه شبکه فردا بیست و دوم مهر ماه قطع است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای تل اسود در  جاده اهواز خرمشهر فردا  سه شنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه  از مشترکان این منطقه درخواست شده است  از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ