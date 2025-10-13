خبرگزاری کار ایران
پلمب ۴ باشگاه ورزشی بدون مجوز در اهواز

رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز از مهر و موم ۴ باشگاه ورزشی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رسول سیاحی اظهار کرد: در راستای نظارت اداره ورزش و جوانان اهواز بر باشگاه‌های ورزشی، چهار باشگاه ورزشی در اهواز پس از بازرسی و تذکر مکرر و با همکاری اداره اماکن اهواز و نیروی انتظامی، به دلیل نداشتن مجوز در روز‌های اخیر پلمب شدند.

وی افزود: فرایند نظارت بر باشگاه‌های متخلف و فاقد مجوز جهت ساماندهی و بهبود عملکرد، به صورت مستمر و ادامه‌دار خواهد بود.

سیاحی بیان داشت: سلامتی مردم و علاقه‌مندان به ورزش خط قرمز ما است؛ باید تلاش کنیم همه اقشار مردم در فضایی ایمن و مناسب به فعالیت ورزشی بپردازند. در این راستا نیز با هیچ باشگاهی تعارف نداریم و در صورت مشاهده تخلف، حتما برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.

 

