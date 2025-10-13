به گزارش ایلنا از خمام،جلسه بررسی و تعیین‌تکلیف پروژه ملی آبرسانی خمام به خشکبیجار صبح امروز با حضور فرماندار خمام، معاون فنی‌ومهندسی شرکت آبفای گیلان، شهردار خمام، ۳ تن از اعضای شورای شهر، مدیر آبفای خمام، مسوول نمایندگی راهداری، پیمانکار پروژه و جمعی از مسوولان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، عصمت محمددوست با اشاره به آغاز این‌پروژه از سال ۱۳۹۸ و عدم تکمیل آن به‌دلیل بروز مشکلات مختلف و محدودیت منابع مالی، تأکید کرد که مسوولان وظیفه دارند دغدغه‌های مردم را بشنوند و برای بازسازی اعتماد از دست‌رفته تلاش کنند.

فرماندار خمام با انتقاد از وضعیت نامناسب خیابان تختی در فصل بارندگی و آغاز سال تحصیلی، گفت: شرایط فعلی در شأن یک پروژه ملی نیست و می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و زمان‌بندی مناسب‌تری پیش می‌رفت، تا مردم با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشوند.

این‌مسوول همچنین خاطرنشان کرد که ۱۵ روستای شهرستان خمام فاقد آب شرب تصفیه‌خانه بوده و آبرسانی به برخی‌از روستاهای این‌شهرستان که قرار بود از مزایای طرح آبرسانی بهره‌مند شوند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گفته‌ی وی، شایسته مردم نیست که ناچار به استفاده از آب با کدورت یا آب چاه باشند و مرتفع‌سازی آن باید در دستور کار قرار گیرد.

محمددوست با اشاره به اعلام‌شدن لزوم حفاری مجدد در خیابان تختی از سوی آبفا، اذعان داشت: ارزیابی‌های آبفا نشان می‌دهد که اصلاح خط انتقال در این محور ضروری است. کسی مخالف اجرای پروژه نیست، اما شیوه اجرای آن تاکنون باعث نارضایتی عمومی شده است.

فرماندار در ادامه تصریح کرد: شرکت آبفا موظف است تا ۲۶ مهر با مردم و کسبه منطقه گفت‌وگو کرده و با اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌های محلی و نصب روزشمار دیجیتالی برای پروژه، اعتماد عمومی را بازسازی کند.

نماینده عالی دولت در خمام بر ضرورت فعالیت پیمانکار حتی در روزهای تعطیل، نظارت دقیق بر اجرای پروژه و رعایت زمان‌بندی مشخص تأکید کرده و عنوان کرد: اجرای پروژه نباید پس از ساعت ۱۷ ادامه یابد، تا آرامش شبانه اهالی منطقه حفظ شود. همچنین پیمانکار موظف است ایمن‌سازی مسیر را به طور کامل برعهده بگیرد و درصورت بروز هرگونه کوتاهی، موضوع به مرجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

گفتنی‌است، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیز با انتقاد از نحوه اجرای پروژه و مشکلاتی که برای شهروندان به وجود آمده، بر لزوم تسریع در روند کار، شفاف‌سازی برای مردم و رعایت حقوق عمومی تأکید کردند.

نمایندگان شرکت آبفا در این جلسه اعلام کردند عملیات حفاری ۱۰۰ متری در محدوده ورودی مرزدشت پیش از آغاز اصلاح خط انتقال در خیابان تختی انجام خواهد شد. آنها با اشاره به بروز مشکلات در واشرهای تولیدکننده، تأکید کردند که حفاری مجدد خیابان تختی اجتناب‌ناپذیر است و عملیات از ۲۶ مهر به مدت ۳۰ روز کاری آغاز می‌شود و هدف‌گذاری برای بهره‌برداری نهایی از این پروژه تا دهه فجر انجام شده است.

