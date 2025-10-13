شناسایی ۱۹۷ کارگر غیرمجاز در گیلان و اشتغال ۷۰۴ نفر از طریق سامانه جستجوی شغل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۴ را ۲۲ هزار و ۴۳۸ شغل دانست و بیان کرد: تا ۱۵ مهر سال جاری، ۹ هزار و ۱۷۵ فرصت شغلی معادل ۴۰ درصد تعهد محقق شده است.

لقمانی با اشاره به اهمیت سامانه جستجوی شغل گفت: این سامانه به عنوان یک واسطه هوشمند، ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان را تسهیل می‌کند و زمینه دسترسی سریع و آسان به فرصت‌های شغلی را فراهم می‌آورد.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۵۱۲ مورد و در سال جاری تاکنون ۷۰۴ مورد به‌کارگماری صرفاً از طریق این سامانه صورت گرفته است؛ همچنین هم‌اکنون ۵۵ کاریابی داخلی فعال در استان گیلان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به ممنوعیت به کارگیری کارگران اتباع در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در راستای گشت های مشترک با نیروی انتظامی طی نیمه نخست امسال، ۱۹۷ کارگر غیرمجاز را شناسایی و ۴۱ کارفرمای متخلف را به مراجع قضائی معرفی کردیم.

وی یادآور شد: جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز، به ازای هر روز معادل پنج برابر حداقل دستمزد است.