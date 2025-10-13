به گزارش ایلنا، غلامحسن اسکندری در نطق پیش از دستور خود با انتقاد از عدم ارائه اسناد مالی خرید و تحویل دوچرخه‌ها، و همچنین افزایش برنامه‌های تقدیر در آستانه انتخابات، هشدار داد که استفاده ابزاری از این برنامه‌ها برای اهداف انتخاباتی، مجبورمان می‌کند حقایق را به مردم بگوییم.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه شادی و نشاط حق طبیعی مردم و وظیفه همه دستگاه‌های حکمرانی است، بر لزوم نظارت دقیق بر برنامه‌های شادمانی عمومی تأکید کرد.

اسکندری به برنامه «شادپیمایی» و قرعه‌کشی هزار دوچرخه اشاره کرد و گفت: متأسفانه با درخواست کمیته صیانت، هیچ سند مالی خرید، مدل قرعه‌کشی و اسناد تحویل دوچرخه‌ها به ما تحویل داده نشد و در روند تحویل لیست برندگان نیز مانع‌تراشی شد.

وی با بیان اینکه هر برنامه‌ای که هدایایش از «حساب مردم» پرداخت می‌شود، باید دو اصل «شفافیت کامل» و «عدم استفاده ابزاری و انتخاباتی» را رعایت کند، افزود: قضاوت نمی‌کنیم که چرا شادپیمایی‌ها ماه‌ها تعطیل شد و در آستانه انتخابات مجدداً آغاز شده، اما اگر این برنامه‌ها محل خودنمایی کاندیداهای آینده شود، مجبور به اعتراض و گفتن حقایق هستیم.

این عضو شورای شهر، با تسری این هشدار به «جلسات تقدیر از اقشار مختلف» که این روزها شدت گرفته، گفت: توزیع کارت‌های هدیه دو میلیونی یا پک‌های هدیه در محیط‌های محدود توسط افرادی که به زودی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، شائبه سوءاستفاده از اموال عمومی برای تبلیغات فردی را به شدت افزایش می‌دهد.

اسکندری در بخش دیگری از سخنانش، عملکرد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در سه سال گذشته را یکی از ضعیف‌ترین عملکردها خواند. او با اشاره به وضعیت بغرنج ترافیک شهر پرسید: با اخذ جریمه‌های سنگین کسر پارکینگ که تنها باید صرف ساخت پارکینگ شود، طی این سه سال چند پارکینگ ساخته شده؟

وی همچنین بر مشکلات ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: اتوبوس‌های مملوء از مسافر، کمبود خطوط ویژه، عدم نوسازی ناوگان و تاخیر در راه‌اندازی مترو به دلیل توزیع هزینه بین چهار خط، از جمله مشکلات اساسی است.

اسکندری پرسید: در مورد رمپ‌دار کردن پل‌های عابر پیاده برای معلولان و جانبازان چه اقداماتی شده است؟ او علت اصلی این نابسامانی‌ها را «نبود یا عدم اجرای طرح جامع مدیریت ترافیک» عنوان کرد.

اسکندری با بیان رویدادی تکان‌دهنده در صحن شورا گفت: هفته گذشته وقتی برخی اعضا نظرات انتقادی خود را بیان می‌کردند، یکی از اعضا به رئیس شورا پیشنهاد داد با «وارد کردن نیروهای امنیتی» با منتقدان برخورد شود.

وی با پرسش از مردم گفت: آیا وظیفه نیروهای امنیتی، مقابله با تروریسم (حادثه شاهچراغ)، جنگ نیابتی (پهبادهای اسرائیلی) و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است، یا باید برای بستن دهان منتقدان وارد شوند؟

اسکندری هشدار داد: این هنر نیست که آبروی حکمرانی امنیتی کشور را با دفاع از یک فرقه سیاسی خدشه‌دار کنیم. بیان این پیشنهاد، خود جای بررسی قضایی دارد و از دادستان درخواست می‌کنیم به این موضوع ورود کرده و با عاملان تشویش اذهان عمومی برخورد قاطع کنند.

وی در مقابل، مواردی را شایسته ورود نیروهای امنیتی برشمرد: به سرقت رفتن ۵۰ سند املاک شهرداری و فروش آنها، استخدام های فامیلی و رانت، انتقالی‌های یک میلیاردی، صدور غیرقانونی مجوزها (بند ۱-۳-۷)، تخریب باغات و ساخت‌وسازهای بدون پایان کار.

عضو شورای شهر شیراز تأکید کرد: در عالم سیاست منطقی، جواب انتقاد را با گفتگو و استدلال می‌دهند، نه با حواله دادن به لودر، تخریب توسط قلم‌به‌مزدها یا تهدیدات امنیتی.

