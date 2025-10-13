ممنوعیت خروج غیرمجاز مرغ از گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد افزود: تیم‌های نظارتی هم سرکشی از زنجیره‌های تولید تا توزیع به ویژه مرغداری‌های استان را آغاز کرده‌اند تا از عرضه به موقع مرغ‌های آماده کشتار به بازار ، مطمئن شوند.

رزاقی نژاد از اعمال ممنوعیت در خروج مرغ هم خبر داد و گفت: خروج مرغ زنده و مرغ قطعه‌بندی شده از استان، فقط با مجوز دامپزشکی و جهاد کشاورزی امکان‌پذیر است و پلیس امنیت اقتصادی همه محورهای ورودی و خروجی استان را پایش و با متخلفان برخورد می‌کند.

دادستان‌مرکز استان با هشدار به اخلال گران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم، گفت: علاوه بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های متخلفان در دادسرا و تعزیرات، مجازات‌های سختگیرانه در انتظار متخلفان، است.

