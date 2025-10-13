خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز استان خبرداد:

ممنوعیت خروج غیرمجاز مرغ از گلستان

ممنوعیت خروج غیرمجاز مرغ از گلستان
کد خبر : 1699296
دادستان مرکز استان گلستان گفت: با دستور که ابلاغ کردیم از خروج غیرمجاز مرغ از استان، جلوگیری می‌شود. تا زمان ثبات در بازار عرضه مرغ در استان، خروج بدون مجوز مرغ از گلستان ممنوع است و پلیس بر این موضوع نظارت می‌کند.

به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد افزود: تیم‌های نظارتی هم  سرکشی از زنجیره‌های تولید تا توزیع به ویژه  مرغداری‌های استان را آغاز کرده‌اند تا از عرضه به موقع مرغ‌های آماده کشتار به بازار ، مطمئن شوند. 

رزاقی نژاد از اعمال ممنوعیت در خروج مرغ هم خبر داد و گفت: خروج مرغ زنده و مرغ قطعه‌بندی شده از استان، فقط با مجوز دامپزشکی و جهاد کشاورزی امکان‌پذیر است و پلیس امنیت اقتصادی همه محورهای ورودی و خروجی استان را پایش و با متخلفان برخورد می‌کند. 

دادستان‌مرکز استان با هشدار  به اخلال گران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم، گفت:   علاوه بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های متخلفان در دادسرا و تعزیرات، مجازات‌های سختگیرانه در انتظار  متخلفان، است.

