دادستان مرکز استان خبرداد:
ممنوعیت خروج غیرمجاز مرغ از گلستان
دادستان مرکز استان گلستان گفت: با دستور که ابلاغ کردیم از خروج غیرمجاز مرغ از استان، جلوگیری میشود. تا زمان ثبات در بازار عرضه مرغ در استان، خروج بدون مجوز مرغ از گلستان ممنوع است و پلیس بر این موضوع نظارت میکند.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد افزود: تیمهای نظارتی هم سرکشی از زنجیرههای تولید تا توزیع به ویژه مرغداریهای استان را آغاز کردهاند تا از عرضه به موقع مرغهای آماده کشتار به بازار ، مطمئن شوند.
رزاقی نژاد از اعمال ممنوعیت در خروج مرغ هم خبر داد و گفت: خروج مرغ زنده و مرغ قطعهبندی شده از استان، فقط با مجوز دامپزشکی و جهاد کشاورزی امکانپذیر است و پلیس امنیت اقتصادی همه محورهای ورودی و خروجی استان را پایش و با متخلفان برخورد میکند.
دادستانمرکز استان با هشدار به اخلال گران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم، گفت: علاوه بر رسیدگی خارج از نوبت پروندههای متخلفان در دادسرا و تعزیرات، مجازاتهای سختگیرانه در انتظار متخلفان، است.