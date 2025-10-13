به گزارش ایلنا، رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران بابیان اینکه سلامت روان، بخش جدایی‌ناپذیر سلامت عمومی جامعه است، اظهار کرد: هفته سلامت روان فرصتی برای یادآوری اهمیت توجه به بهداشت روانی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی است.

وی افزود: دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی بهزیستی مازندران در راستای ارتقای سلامت روان فردی و اجتماعی، گسترش خدمات مشاوره‌ای و افزایش دسترسی مردم به خدمات روان‌شناختی، در شش ماه گذشته، برنامه‌های متنوعی را در بخش‌های تلفنی، حضوری و آموزشی اجرا کرده است.

رحمانی با اشاره به فعالیت خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ (صدای مشاور) گفت: این خط از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب و در تمام‌روزهای هفته فعال بوده و در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۵ هزار و ۵۴۲ تماس در زمینه‌های فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، پیش از ازدواج و طلاق ثبت و پاسخگویی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات روان‌شناختی حضوری، مراکز مشاوره دولتی و غیردولتی استان به ۹۷ هزار و ۸۴۷ نفر خدمات تخصصی در زمینه‌های فردی، گروهی، خانواده، تربیتی، تحصیلی و مداخلات روانی در بحران‌ها ارائه کرده‌اند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران از اجرای طرح‌های آموزش‌های ارتقایی حوزه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده خبر داد و گفت: در راستای ترویج ازدواج آگاهانه و پایدار، کارگاه‌های آموزش پیش از ازدواج برای جوانان برگزار شد که ۸ هزار و ۲۷۸ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به طرح آموزش زندگی خانواده، اظهار کرد: این طرح با محور آموزش ارتباط مؤثر، مهارت‌های ارتباطی، صمیمیت، شیوه‌های فرزند پروری، مدیریت تعارض و افزایش رضایت زناشویی برای ۱۴ هزار و ۱۰۸ زوج در پنج سال نخست زندگی مشترک اجرا شد.

رحمانی ادامه داد: در قالب برنامه آموزش مهارت‌های زندگی، ده مهارت اساسی زندگی شامل خودآگاهی، مهارت ارتباطی، تصمیم‌گیری، حل مسئله، مقابله با استرس، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقادانه، کنترل خشم، همدلی و مدیریت هیجان به ۲۳ هزار و ۹۳۱ نفر از اقشار مختلف جامعه آموزش داده شد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط والدین و نوجوانان، تصریح کرد: در طرح آموزش والدین و توانمندسازی خانواده در دوران بلوغ و نوجوانی که باهدف بهبود روابط خانوادگی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه برگزارشده است، دو هزار و ۴۹۲ نفر از والدین و نوجوانان در آن شرکت کردند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، گفت: در حوزه مشاوره و حمایت‌های روانی–اجتماعی در بلایا (طرح محب) نیز با مشارکت داوطلبان حوزه روان‌شناسی و مشاوره، آموزش‌های مرتبط با مدیریت استرس و اضطراب به یک هزار و ۶۰۸ نفر ارائه شد.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح بهبود و مراقبت از روابط زوجین در دوران ازدواج و پنج سال نخست زندگی افزود: این طرح با رویکرد ازدواج آگاهانه، زندگی مشترک با کمترین تعارضات، سازش زوجین و کاهش تعارضات خانوادگی برای یک هزار و ۱۴۶ نفر برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله نیز باهدف شناسایی زودهنگام اختلالات اضطرابی و پیشگیری از آسیب‌های روانی، ۹۵۹ کودک مورد غربالگری قرار گرفتند که به‌منظور پیشگیری از بروز بیماری‌ها و اختلالات اضطرابی جهت مداخلات تخصصی ارجاع داده شدند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران از فعالیت ۲۲۰ مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی دولتی و غیردولتی در سطح استان خبر داد و گفت: این مراکز خدمات تخصصی در زمینه‌های فردی، خانوادگی، تحصیلی و ازدواج به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی افزود: در قالب برنامه بین دستگاهی آموزش حین ازدواج نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، آموزش‌های مهارتی برای پنج هزار و ۴۸۹ نفر از زوج‌های در آستانه ازدواج برگزار شد.

رحمانی با تأکید بر نقش مهم خدمات روان‌شناختی در ارتقای سلامت جامعه، بیان کرد: سلامت روان بنیان پایداری خانواده و اجتماع است؛ بهزیستی مازندران با تکیه‌بر نیروی تخصصی و اجرای برنامه‌های مبتنی بر آموزش و مشاوره، تلاش دارد تا دسترسی مردم به خدمات روانی و اجتماعی را در سراسر استان افزایش دهد.

