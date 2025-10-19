ایلنا گزارش می دهد؛
نجومی شدن قیمت داروهای سرطان به دلیل حذف ارز نیمایی
دولت داروهای تک نسخهای را تحت پوشش بیمهای قرار دهد و یا مشمول ارز نیمایی کند
بخش مهمی از داروهای ضدسرطان در دسته داروهای تک نسخهای قرار میگیرند. داروهای تک نسخهای، داروهایی هستند که در فهرست دارویی کشور ثبت نشده و در نتیجه هیچ شرکتی اجازه تولید یا واردات گسترده این داروها را ندارد. با این حال، بیمارانی هستند که بنا به تشخیص پزشک ممکن است به این داروها نیاز پیدا کنند. در این شرایط، با دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو، این دارو توسط شرکتهای واسطه برای این بیماران به کشور وارد میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تغییر نرخ ارز بر روی قیمت داروهای وارداتی و تکنسخهای تأثیر گذاشته و این موضوع باعث شده است که قیمت داروهایی که از کشورهای خارجی وارد میشوند بسیار بالا برود. داروهایی که در کشور تولید میشوند، تا حدی تحت پوشش بیمه قرار دارند و بیمار معمولاً فقط 10 درصد هزینه را پرداخت میکند. اما داروهای تکنسخهای که وارد فهرست رسمی ایران نشدهاند، بیمه نیستند. این داروها میتوانند هزینههایی مانند 50 میلیون تا حتی 200 میلیون تومان برای بیمار به همراه داشته باشند.
نجومی شدن قیمت داروهای سرطان به دلیل حذف ارز نیمایی
مدیرعامل مؤسسه حامییار اراک و فعال حوزه سرطان کودکان ضمن ابراز نگرانی بابت افزایش فرانجومی و چند برابری قیمت داروهای تک نسخهای گفت: علت اصلی افزایش هزینههای داروها و درمان بیماری سرطان، نجومی شدن قیمت داروهای بیماران سرطانی به دلیل حذف ارز نیمایی به ویژه برای داروهای تک نسخهای و خاص بوده است. این موضوع فشار سنگینی بر بیماران و مؤسسات حامی بیماران مبتلا به سرطان وارد کرده است.
حامد صوفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، به افزایش چند برابری هزینههای خیریه در ماههای اخیر اشاره داشته و افزود: هزینه این داروها کاملاً بر عهده بیمار است و تحت پوشش بیمه نیستند. به همین جهت، تأمین آنها بار مالی سنگینی بر دوش بیماران به ویژه بیماران مبتلا به سرطان و خانوادههای آنها میگذارد. در این راستا ضروری است دولت و مسئولان ذیربط هرچه سریعتر وارد عمل شوند و برای این موضوع چارهاندیشی کنند.
وی ادامه داد: داروهای تکنسخهای، دستهای از داروها هستند که خارج از فهرست داروهای معمول و رایج بوده و صرفاً بر اساس شرایط خاص بالینی بیمار، توسط پزشک متخصص تجویز میشوند. این داروها معمولاً وارداتی، خاص و کمیاب هستند، اما برای بیماران بسیار حیاتی محسوب میشوند. از جمله مهمترین داروهای تک نسخهای که بعضاً باید آنها را با قیمتهای چند 10 تا چند 100 میلون تومانی یافت میتوان به «مایلوترگ»، «بلینسایتو»، «ونتوکلاکس» و «دکس رازوکسان» اشاره کرد.
مدیرعامل مؤسسه حامییار اراک و فعال حوزه سرطان کودکان اظهار داشت: دولت باید داروهای تک نسخهای را تحت پوشش بیمهای قرار دهد و یا مشمول ارز نیمایی کند تا کمک حالی برای بیماران مبتلا به سرطان و مؤسسات حامی این بیماران باشد. اگر حمایتهای لازم را نداشته باشد، قطعاً تا چند ماه آینده، مؤسسات در حمایت مالی از بیماران ناتوان خواهند شد و در نتیجه بیماران با مشکل تأمین داروهای خود مواجه میشوند.
هزینههای دارو و درمان بیماری سرطان قابل مقایسه با گذشته نیست
دیگر فعال حوزه سرطان نیز در این رابطه گفت: هزینههای درمان سرطان همیشه سنگین بوده و همواره چالشهای را برای بیماران مبتلا و اطرافیان خود به همراه داشته است. در دهه 90 درمان سرطان سنگین بود، اما اصلاً با اعداد و ارقام امروز قابل مقایسه نیست. حتی نسبت به سال گذشته هم هزینهها چندین برابر شده است. هزینههایی که امروزه بیماران مبتلا به سرطان متحمل میشوند بسیار نجومی شده است و پرداخت هزینههای آنها از توان بیماران خارج است.
رضا عظیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: ترکیب داروها پیشرفتهتر شده است و قیمت دلار چندین برابر سالهای گذشته رشد داشته، به همین علت هزینهای که بابت تأمین دارو میشود چند 10 برابر گذشته شده است. تأمین به موقع داروها جهت بهبودی بیماران ضرورت دارد. داروهای ارزان قیمت نیز در بازار وجود دارد، اما چون کیفیت لازم را ندارند، نه تنها بهبودی برای بیماران حاصل نمیشود بلکه ممکن است عوارضی نیز داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به روند صعودی افزایش قیمت داروها، ممکن است در ماههای آینده نه تنها بیماران مبتلا به سرطان و خانوادههای آنها، بلکه حتی مؤسسات حامی بیماران سرطانی نیز توان تأمین مالی دارو و درمان کودکان را نداشته باشند و تجربه تلخ گذشته تکرار شود. مسئولین و مدیران، کودکانی که به سرطان مبتلا میشوند را همانند فرزندان خود در نظر بگیرند و نسبت به آنها دغدغه بیشتری داشته باشند.
این فعال حوزه سرطان اظهار داشت: از مسئولین ذیربط در دستگاهها اجرایی درخواست داریم نسبت به درمان و داروی کودکان مبتلا به سرطان اقدامات مؤثری انجام دهند تا درمان کودکان به موقع و به بهترین نحو انجام شود. از دولت خواستاریم که داروهای خاص و حیاتی برای بیماران مبتلا به سرطان را مشمول ارز ترجیحی یا تحت پوشش کامل بیمه قرار دهد و بخشی از این بار مالی سنگین را جبران کند.
مشکلات بیماران سرطانی در پی گرانی و افزایش قیمت داروها
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی نیز با بیان اینکه بیماران سرطانی در این استان همواره با مشکلات و چالشهای بسیاری همراه هستند، گفت: کمبود بعضی از داروهای سرطانی در مراکز توزیع دارو در سطح استان باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بیماران به خصوص بیماران سرطانی شده است. این بیماران برای تهیه داروهای مورد نیاز خود حتی مجبور میشوند به استانهای دیگر سفر کنند.
علیرضا سمیعی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: گرانی و افزایش قیمت بعضی از داروهای سرطانی یکی دیگر از نگرانیهای بیماران مبتلا به سرطان است. متأسفانه سازمانهای بیمهگر از حمایت و پذیرش افزایش قیمتها خودداری میکنند. همچنین داروهای تک نسخهای بیماران سرطانی یکی دیگر از مشکلات این بیماران است. بیماران سرطانی متأسفانه با افزایش قیمت داروها و عدم حمایت سازمانهای بیمهگر مواجه هستند.
وی ادامه داد: اختصاص عنوان بیماری خاص به بیماران مبتلا به سرطان که در بیمارستان های دولتی بستری هستند وجود ندارد. به همین دلیل اکثر بیماران متأسفانه قادر به پرداخت هزینههای درمانی حتی در بیمارستان دولتی نیستند. حداقل انتظار انجمنهای خیریه حمایت از بیماران سرطانی از وزارت بهداشت و دران و آموزش پزشکی این است که هزینههای درمانی برای بیماران سرطانی در بیمارستانهای دولتی به طور کامل رایگان شود.
داروهای تک نسخهای در فهرست رسمی داروهای ایران مجوز ندارند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این رابطه به ساختار داروهای تک نسخهای در فهرست رسمی داروها و چگونگی وارد شدن آنها به کشور اشاره کرده و گفت: داروهای تک نسخهای از دسته داروهایی هستند که در فهرست رسمی داروهای ایران مجوز ندارند و در صورت تجویز پزشک و پس از تأیید در کمیسیونهای مربوطه، داروی مذکور توسط شرکتهای دارای مجوز بنا بر نسخه بیمار وارد کشور میشود.
علی علیمحمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: داروهای تک نسخهای مشمول تعهد بیمه نیستند و تأمین و قیمتگذاری آنها با قوانین خاص انجام میشود. به همین دلیل است که تابع قیمت ارز هستند. به نظر میرسد بهترین راه برای پوشش هزینه و کمک به بیماران مصرف کننده این اقلام، ورود این دارو به لیست موارد تحت تعهد سازمانهای بیمهگر است تا به این وسیله بخشی از هزینههای این داروها توسط بیمهها پرداخت شود.
گزارش: شایسته سلامی