به گزارش خبرنگار ایلنا، پیگیری‌های کارگران این مجموعه برای دریافت مطالبات معوقه و تعیین تکلیف وضعیت کارخانه از سال ۷۸ تاکنون ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

آنطور که کارگران این مجموعه می‌گویند فعالیت این واحد صنعتی از اواخر دهه هفتاد به‌دلیل مشکلات مالی و مدیریتی دچار وقفه شد و با وجود تشکیل جلسات متعدد در سطح استانداری، فرمانداری، اداره کل کار و مراجع قضایی، روند پرداخت مطالبات و احیای کارخانه به سرانجام نرسیده است.

در حالی‌که در سال‌های نخست، بیش از ۲۵۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار بودند، با گذشت زمان شمار نیروها به کمتر از ۱۱۰ نفر کاهش یافته و بیشتر آنان اکنون بازنشسته شده‌اند.

با وجود این، بسیاری از کارگران همچنان خواستار دریافت حقوق و مزایای معوقه خود هستند که به گفته نماینده آنان، رقم آن با احتساب تأخیر چند ده‌ساله، به حدود ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

کارگران می‌گویند: مطالبات قانونی نیروهای سابق همچنان پرداخت نشده و هیچ دستگاهی پاسخ روشنی درباره سرنوشت کارخانه ارائه نکرده است.

نماینده کارگران شرکت چینی سروش شیراز با اشاره به بیش از دو دهه پیگیری بی‌ثمر مطالبات کارگران این کارخانه، انتقاد کرد و گفت: از سال ۷۸ تاکنون هیچ نهادی پاسخگوی حقوق معوقه و وضعیت معیشتی بیش از ۱۰۰ کارگر این مجموعه نبوده است.

محمد حق‌جو اردکانی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه مشکل پرداخت مطالبات کارگران این مجموعه از سال ۷۸ آغاز شده، اظهار داشت: از همان سال تا امروز بارها نامه‌نگاری کرده‌ایم، به تهران رفته ایم، با استاندار، فرماندار، امام جمعه، مدیرکل کار، دادگستری و صنعت و معدن جلسه داشتیم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. تمام وعده‌ها فقط در حد حرف باقی ماند.

وی افزود: از زمان آغاز مشکلات، کارخانه بیش از ۲۵۰ کارگر داشت اما به مرور زمان به‌دلیل بی‌ثباتی و تعطیلی تدریجی، شمار نیروها کاهش یافت و در آخر تنها ۱۱۰ نفر باقی ماندند که هنوز هم مطالباتشان پرداخت نشده است.

نماینده کارگران سروش شیراز با اشاره به فعالیت محدود فعلی این مجموعه گفت: کارخانه هنوز فعال است، اما نه به شکل گذشته؛ حتی مدیرکل کار جدید استان هم در جلسه‌ای که ۲۵ شهریور با حضور مسئولان تأمین اجتماعی برگزار شد، اعلام کرد که کارخانه در حال کار است اما پاسخ روشنی درباره وضعیت حقوق کارگران نداد.

وی ادامه داد: در جلسات متعدد با مدیران کل اقتصادی و معاون استاندار هم شرکت کردیم، اما متأسفانه هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. حتی دو نفر از کارگران به‌عنوان وکیل قانونی پیگیر پرونده شدند اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.

حق‌جو اردکانی درباره وضعیت فعلی کارگران گفت: بیشتر همکاران بازنشسته شده‌اند و با حقوقی بسیار ناچیز زندگی می‌گذرانند، اما همچنان طلب‌های چند ده ساله‌شان را نگرفته‌اند. حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر از این کارگران که زن هستند نان‌آور خانواده هستند و مشکلات معیشتی جدی دارند.

وی افزود: مطالبات کارگران در سال ۷۸ حدود ۸۵۰ میلیون تومان بود اما با گذر زمان و انباشت بدهی‌ها، اکنون مجموع مطالبات به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بخشی از این مطالبات مربوط به 73 کارگر اصلی است که مجموعاً حدود ۲۰ میلیارد تومان طلب دارند.

وی ادامه داد: درخواست ما از مسئولان این است که پس از ۲۵ سال، حق این کارگران زحمت‌کش را بدهند.

حق‌جو اردکانی خاطرنشان کرد: از تمامی نهادهای نظارتی، دادگستری و وزارت کار می‌خواهیم این موضوع را به‌صورت ویژه بررسی کنند تا حق کارگران چینی سروش شیراز که عمر و جوانی خود را در این کارخانه گذاشتند، پس از سال‌ها بی‌پناهی، احقاق شود.

