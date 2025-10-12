به گزارش ایلنا، علی صفری افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تأمین و توزیع نهاده‌ها است. برای تأمین کود پاییزه مشکلی نیست و اگر در برخی موارد میزان تخصیص یافته کمتر از نیاز فعلی باشد، در مراحل بعدی جبران خواهد شد.

وی به وضعیت تأمین کودهای شیمیایی اشاره کرده و ادامه داد: در فصل بهار کمبودهایی در این حوزه رخ داد که ناشی از تأخیر در تأمین و افزایش قیمت‌ها بود. اما اکنون با توافق جدید، قیمت کود اوره به حدود 6 میلیون و 850 هزار ریال رسیده و فراوانی نسبی در بازار وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: هم‌اکنون کودهای اوره، پتاسه و فسفاته در سطح این استان موجود است، اما حمل‌ونقل و توزیع در این حوزه با سرعت پایینی انجام می‌شود. این فرایند نیز با پیگیری‌های انجام شده در حال بهبود است.

صفری تصریح کرد: کشاورزانی که بر اساس الگوی کشت اقدام به زراعت کرده‌اند، ممکن است با محدودیت‌هایی در تأمین سهمیه مواجه شوند. علت این موضوع این است که الگوهای ترسیم شده سقف مشخصی دارند و تأمین سهمیه بیش از آن امکان‌پذیر نیست.

وی بیان داشت: هم‌اکنون کود فسفاته با خلوص 16 درصد در استان مرکزی موجود است. اما برخی کشاورزان نوع خاصی را مطالبه می‌کنند که وارداتی بوده و نیازمند تخصیص ارز است. تلاش می‌شود با مدیریت توزیع، این کود به صورت عادلانه در اختیار بهره‌برداران قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره داشته و تأکید کرد: بیمه محصولات کشاورزی همواره با چالش‌هایی مواجه است. متأسفانه فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی هنوز به درستی نهادینه نشده و ساختار اجرایی آن نیز نیازمند اصلاح است.

صفری ابراز داشت: بیمه زراعت به صورت اجباری در برنامه هفتم توسعه، گنجانده شده و سال گذشته برای تمامی زارعان فعال در استان مرکزی اعمال شد. این اقدام هر چند تمام خسارات را پوشش نمی‌دهد، اما حداقل‌ها را جبران کرده و به نوعی کمک کننده به کشاورزان است.

وی بر ضرورت بیمه زراعت و باغبانی اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: در سال جاری بیمه اجباری زراعت در حال اجرا است و تلاش می‌شود تا بیمه باغات نیز به صورت اجباری اجرایی شود. بیمه اجباری زراعت و باغبانی قطعاً به نفع کشاورزان خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در پایان گفت: این سازمان با بیش از 300 هزار بهره‌بردار در بخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری و صنایع تبدیلی فعالیت دارد. تأمین نهاده‌های کشاورزی، اجرای الگوی کشت، توسعه بیمه محصولات و نظارت بر امنیت غذایی از جمله وظایف محوری این مجموعه در استان است.

