به گزارش ایلنا، مختار احمدی به شیوه ثبت‌نام متقاضیان طرح کارورزی و چگونگی ثبت‌نام آنها اشاره داشته و در این خصوص افزود: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ثبت‌نام و همچنین بهره‌گیری از این طرح کارورزی باید از طریق ALMP.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی و بالاتر و در زمان ثبت‌نام و سن کمتر از 35 سال تمام، یکی از شرایط است. متقاضیان ذکور هم باید کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه داشته باشند و مدت زمان خدمت به سن مقرر اضافه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: متقاضیان باید سابقه کامل در دوره کارورزی 3 ماه دوره‌های پیشین را نداشته باشند. همچنین انتظار می‌رود کارفرمایان نیز حمایت جدی از این طرح داشته باشند و نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورزان اقدام کنند.

احمدی تصریح کرد: طرح کارورزی یک دوره آموزش علمی و کاربردی است. اجرایی شدن این طرح هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای کارگاه جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی کارورز و مشمولیت وی در قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

وی به طرح‌های تشویقی دولت در صورت بکارگیری نیروی کارورز اشاره کرده و بیان داشت: در صورت بکارگماری کارورز به عنوان نیروی کار جدید به مدت 12 ماه، پرداخت حق بیمه 20 درصدی سهم کارفرما توسط دولت، به عنوان طرح مشوق بیمه‌ای در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: کارفرمایان در اجرای این طرح باید دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور، کد بیمه کارگاهی و دارای حداقل یک نفر تحت پوشش بیمه‌ای باشند و در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ثبت‌نام کرده باشند.

انتهای پیام/