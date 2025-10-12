مدیر تعاون روستایی استان مرکزی عنوان کرد:
خرید میوه نوروزی بدون واسطه با تعریف یک استراتژی کارآمد
حجم خرید میوه نوروزی در استان مرکزی ۲ برابر سال گذشته است
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی گفت: در سال جاری با تعریف یک استراتژی کارآمد، خرید میوه نوروزی برای تنظیم بازار شب عید به صورت مستقیم و بدون واسطه و همچنین با نظارت دقیق کارشناسان انجام شده است. این طرح برای نخستینبار در استان مرکزی به این شیوه اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، جواد ملکی افزود: از سال 1388 خرید میوه نوروزی با هدف تنظیم بازار در کشور انجام میشود و تاکنون نیز ادامه داشته است. اما در سال جاری این فرایند در استان مرکزی با برنامهریزیهای دقیق و اصولی و همچنین اقداماتی مؤثرتر در دستور کار قرار گرفته است.
وی به دغدغههای سالهای گذشته در خصوص نوسان قیمت میوه نوروزی به خصوص در بازار شب عید اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای رفع این مشکل، خرید میوه نوروزی در سال جاری به صورت مستقیم از باغداران انجام شده و در این راستا واسطهها حذف شدهاند.
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: در این فرآیند، کارشناسان سازمان تعاون روستایی با حضور در باغهای مورد نظر، کیفیت و قیمت محصولات را بررسی کرده و خرید را انجام دادهاند. بخشی از خریدها نهایی شده و بخش دیگر نیز در حال بررسی و تکمیل است.
ملکی تصریح کرد: در سال جاری خرید 250 تن سیب و 450 تن پرتقال هدفگذاری شده است. این میزان 2 برابر حجم خرید سال گذشته بوده و نشاندهنده افزایش ظرفیت و برنامهریزی دقیق در تأمین میوه شب عید مردم و تنظیم بازار این حوزه در استان مرکزی است.
وی بیان داشت: در سالهای گذشته، خرید میوه در ماههای آذر و دی انجام شده، در سردخانههای مبداء نگهداری و در روزهای پایانی اسفند به استان مرکزی منتقل میشد. اما در سال جاری خریدها از حدود 6 ماه گذشته با کمترین نرخ ممکن انجام شده و به صورت مستقیم به سردخانههای استان منتقل شدهاند.
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی تأکید کرد: این شیوه خرید و انتقال برای نخستینبار در این استان اجرایی شده و موجب افزایش کیفیت و کاهش هزینهها میشود. کیفیت میوههای عیدانه به صورت دقیق بررسی شده و آنچه مردم انتظار دارند، با قیمت مناسب در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
ملکی به مراکزی که برای توزیع میوه نوروزی با هدف تنظیم بازار در نظر گرفته شده است اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: مراکز توزیع در نظر گرفته شده شامل روستا بازارها و نقاط منتخب شهری هستند که به صورت دقیق جانمایی شده و در ایام پایانی سال میوهها را عرضه خواهند کرد.
وی اضافه کرد: خرید و توزیع میوه نوروزی در استان مرکزی همواره با هدف تأمین اقلام باکیفیت و همچنین قیمت مناسب برای شهروندان انجام شده است. این استان با اقداماتی که در این حوزه انجام میدهد به عنوان یکی از استانهای فعال در این حوزه شناخته میشود.
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرحهای تنظیم بازار شب عید اشاره کرده و گفت: این استان در بازه زمانی سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیتهای تولید داخلی، زیرساختهای سردخانهای و شبکه تعاون روستایی، در اجرای طرحهای تنظیم بازار شب عید عملکرد مؤثری داشته است.